La iniciativa, a realizarse el 6 de diciembre, reúne a creadores, coleccionistas y personas comprometidas con esta causa humanitaria

Norman Bardavid, director de Galería 10/10, convocó a sumar voluntades y aportar desde el arte a esta noble causa. (Foto: PL)

El capítulo mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad llamó este miércoles a participar en la segunda subasta de obras de arte en apoyo a niños con cáncer en Cuba.

La iniciativa, a realizarse el 6 de diciembre en la capitalina Casa Refugio de la Memoria, reúne a creadores, coleccionistas y personas comprometidas con esta causa humanitaria, en un contexto marcado por el recrudecido bloqueo económico que impone Estados Unidos a la isla.

En conferencia de prensa, Norman Bardavid, director de Galería 10/10 y secretario ejecutivo del capítulo mexicano, convocó a sumar voluntades y aportar desde el arte a esta noble causa.

El creador instó a hacer de la solidaridad una expresión concreta de apoyo y a convertir la situación que enfrenta la mayor de las Antillas en una razón más para despertar conciencias y fortalecer los esfuerzos por la paz y la unidad de América Latina.

Según la Embajada de La Habana en la capital mexicana, Gilberto López, antropólogo y articulista del prestigioso diario La Jornada, reafirmó en el encuentro la voluntad del capítulo mexicano de mantener su respaldo al pueblo de la nación caribeña frente a las consecuencias del cerco estadounidense.

También hizo un llamado para que México retome los envíos de petróleo a Cuba, al considerar que son urgentes y necesarios para atender tanto las necesidades cotidianas como las estratégicas del país.

Por su parte, Polo Castellanos, muralista de la Red, refirió que se espera reunir alrededor de 100 obras para esta segunda edición, a la que continúan sumándose nuevas donaciones. Entre los artistas participantes figuran Carlos Pellicer, Julio Carrasco y Vicente Guzmán, además de destacados creadores cubanos como Nelson Domínguez, Choco y Gallardo, y se han recibido también obras procedentes de Panamá y Estados Unidos.

El catálogo de la subasta puede ser consultado en el sitio artexcuba2026.wordpress.com, mientras la obra estará en exhibición en la Casa Refugio de la Memoria del 3 al 5 de diciembre.

Desde hace más de seis décadas, Estados Unidos aplica contra la mayor de las Antillas un bloqueo económico, comercial y financiero, endurecido en enero último a través de una orden ejecutiva firmada por el mandatario norteamericano, Donald Trump.

La falta de acceso a combustibles derivada de este recrudecimiento afecta drásticamente ámbitos tan sensibles como la generación de energía eléctrica, el funcionamiento de hospitales, la producción y distribución de alimentos y el bombeo de agua en el país caribeño.

Las amenazas del republicano y otras medidas coercitivas de Washington contra la isla han desatado el rechazo y la denuncia desde sectores populares, gobiernos y políticos de México y otras naciones del mundo.