Cuba: ONU destaca relevancia de las transformaciones económicas

Esas acciones contribuyen a sentar las bases para un desarrollo acorde con las potencialidades del país y con el propósito de no dejar a nadie atrás, consideró un funcionario de Naciones Unidas en Cuba

Pablo Ruiz reiteró la disposición de las agencias del sistema de Naciones Unidas de acompañar los procesos de transformación que impulsa la mayor de las Antillas. (Foto: PL)

El coordinador residente de Naciones Unidas en Cuba, Pablo Ruiz Hiebra, destacó este martes la relevancia y pertinencia de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en la isla para impulsar un desarrollo sostenible.

Durante la inauguración del Congreso Internacional de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA 2026), el representante de la ONU afirmó que esas acciones contribuyen a sentar las bases para un desarrollo acorde con las potencialidades del país y con el propósito de no dejar a nadie atrás.

Asimismo, reiteró la disposición de las agencias del sistema de Naciones Unidas de acompañar, en la medida de lo posible, los procesos de transformación que impulsa la mayor de las Antillas.

Ruiz Hiebra consideró que el evento propone una agenda de debate de gran valor y constituye un ejemplo de cómo continuar promoviendo la ciencia y la innovación en un contexto internacional particularmente complejo.

Al referirse al escenario global, señaló que el mundo enfrenta múltiples desafíos, entre ellos conflictos armados, tensiones económicas y un debilitamiento del multilateralismo comercial, factores que afectan con mayor intensidad a las naciones de menor tamaño.

En ese contexto, subrayó que Cuba enfrenta además las consecuencias del bloqueo impuesto por Estados Unidos, cuyo impacto limita las potencialidades de desarrollo del país y afecta la vida cotidiana de la población.

Según el funcionario, CE-GESTA 2026 ofrece una oportunidad para analizar la implementación de las transformaciones económicas y sociales en los territorios, así como los mecanismos para fortalecer el desarrollo local y ampliar las oportunidades derivadas de esas políticas.

Organizado fundamentalmente por la Universidad de Pinar del Río, el congreso sesiona hasta el 12 de noviembre en el Palacio de las Convenciones de La Habana y reúne a especialistas, académicos, directivos y actores económicos.

El encuentro promueve además la cooperación Sur-Sur, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y la formulación de propuestas que contribuyan al diseño e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo territorial, el emprendimiento, el turismo y el sector cooperativo.