Toma Cuba muy en serio la amenaza de una operación militar de EE.UU.

Ernesto Soberón Guzmán, representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, subrayó que la confrontación no es el objetivo de La Habana, que apuesta por normalizar relaciones con EE.UU. sobre la base del respeto mutuo

Soberón señaló que La Habana presta atención a las declaraciones públicas de altos funcionarios estadounidenses.

El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó que la isla «toma muy en serio» la posibilidad de una operación militar estadounidense y que cada viernes se dedica a la defensa para preparar a la población.

El diplomático subrayó que la confrontación no es el objetivo de La Habana, que apuesta por normalizar relaciones con EE.UU. sobre la base del respeto mutuo.

«Cada viernes dedicamos el día a la defensa»

Soberón Guzmán explicó que Cuba «considera muy seriamente» la amenaza de una operación militar y que, por ello, «cada viernes en Cuba dedicamos el día a la defensa, para preparar a todo el pueblo para la protección de nuestra soberanía, independencia e integridad territorial». «Debemos estar preparados para cualquier escenario, incluido el militar», sentenció el diplomático.

Declaraciones de altos funcionarios de EE.UU.

El representante cubano señaló que La Habana presta atención a las declaraciones públicas de altos funcionarios estadounidenses que han admitido la posibilidad de acciones militares contra la isla. «Con la actual administración de EE.UU. no se han escuchado una o dos, sino múltiples declaraciones públicas de sus más altos dirigentes sobre la disposición a capturar, bombardear y destruir Cuba», subrayó. «Es otra razón importante para tomarse en serio esas amenazas», añadió.

Asimetría militar y apuesta por el diálogo

Soberón Guzmán reconoció que las capacidades militares de ambos países son incomparables, por lo que Cuba se ve obligada a apoyarse en la preparación de su propia población para la defensa del Estado. No obstante, insistió en que la confrontación no es el propósito de La Habana: las autoridades cubanas están interesadas, ante todo, en normalizar las relaciones con EE.UU. y desarrollar un diálogo basado en el respeto mutuo, pese a las diferencias políticas existentes.

(Con información de TASS)