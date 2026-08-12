Cuba: Parlamento insta a multiplicar reclamos de paz

“Cuba quiere paz. Digamos no a la guerra”, expresó Esteban Lazo, al agradecer la presencia de parlamentarios y activistas internacionales en las jornadas dedicadas al centenario del natalicio de Fidel

Lazo ratificó que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos ni para ninguna otra nación. (Foto: PL)

El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, llamó este miércoles a los Parlamentos del mundo a multiplicar los reclamos por la convivencia pacífica y a articular acciones efectivas que fortalezcan la unidad.

“No permitamos que la fuerza prevalezca sobre el derecho a la vida, la seguridad y el desarrollo”, afirmó el líder legislativo en el foro parlamentario del I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro.

Lazo subrayó que el éxito de este encuentro radica en defender, con el ejemplo del Comandante en Jefe, su compromiso con la dignidad humana.

Aseguró que el pueblo cubano continuará respaldando el sistema político refrendado en la Constitución y avanzará en la construcción de una sociedad socialista que, pese a los obstáculos, busca la mayor justicia social posible.

Ratificó que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos ni para ninguna otra nación.

En cuanto a la diplomacia parlamentaria, destacó las acciones emprendidas para denunciar la compleja situación que enfrenta el pueblo cubano debido al bloqueo y las medidas coercitivas de Washington.

Explicó que se han enviado cartas informativas a más de cien parlamentos nacionales y regionales, recibiendo constantes declaraciones de apoyo y gestos de solidaridad internacional.

“Cuba quiere paz. Digamos no a la guerra”, expresó finalmente, al agradecer la presencia de parlamentarios y activistas internacionales en las jornadas dedicadas al centenario del natalicio de Fidel.

Por su parte, el secretario del Parlamento, José Luis Toledo, abordó el proceso de institucionalización de la Revolución y el papel de Fidel Castro en su concepción y desarrollo.

Señaló que para el líder histórico la justicia social era condición indispensable para ejercer una democracia efectiva y garantizar derechos con plena conciencia.

Toledo repasó las transformaciones emprendidas desde 1959 y la importancia que Fidel Castro concedió a la educación y la superación del pueblo como vía para formar una ciudadanía consciente. Subrayó además la vigencia de su pensamiento en el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular.

Recalcó que, para el Comandante en Jefe, la fortaleza del Estado revolucionario dependía esencialmente del respaldo popular, la participación ciudadana y la construcción permanente del consenso. Estudiar su obra y mantener presentes sus enseñanzas, dijo, es una herramienta fundamental para enfrentar los desafíos actuales y defender la soberanía nacional.

En el foro, líderes parlamentarios de diversos países expresaron su solidaridad con Cuba. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Angola, Américo Antonio Cuononoca, agradeció la ayuda brindada por la isla durante la lucha por la independencia y la defensa de la soberanía de su país.

Calificó a Fidel Castro como una figura de alcance universal y destacó su compromiso contra el colonialismo y la opresión de los pueblos de África, América Latina y Asia.

Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vu Hai Ha, recordó el respaldo de La Habana a su nación durante los años más duros de la guerra.