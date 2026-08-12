Ante la crisis mundial, Cuba defiende transformaciones soberanas

Al intervenir en el foro sobre economía mundial en el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», el jefe de Gobierno puntualizó que las transformaciones económicas y sociales que implementa el país son una expresión del enfoque del Comandante en Jefe

Marrero agradeció a los participantes por expresar su solidaridad con Cuba en las difíciles circunstancias que vive el país. (Foto: PL)

Fidel Castro nos enseñó que el socialismo cubano no puede ser una teoría rígida, sino una práctica constante de adaptación a los retos de la economía mundial, aseguró el primer ministro Manuel Marrero.

Al intervenir en el foro sobre economía mundial en el I Coloquio Internacional «Fidel: legado y futuro», el jefe de Gobierno puntualizó que las transformaciones económicas y sociales que implementa el país son una expresión del enfoque del Comandante en Jefe sobre actualizar el modelo económico sin renunciar a sus principios de justicia social en un contexto internacional hostil y cambiante.

Reflexionó que se viven tiempos difíciles y es impostergable hacer cosas diferentes, y el método del líder de interpretar con lucidez la realidad mundial es esencial para diseñar políticas que garanticen el rumbo socialista y la preservación de la soberanía.

En este sentido, resaltó que el país ejecuta una serie transformaciones económicas y sociales que responden a las condiciones objetivas de la economía nacional y la dinámica sociodemográfica del país.

Aclaró que estos cambios se realizan después de un amplio proceso de consulta con investigadores y estudios de experiencias internacionales, y que son realizados con total soberanía, bajo el precepto de preservar un cimiento fundacional de la Revolución: la justicia social.

Marrero agradeció a los participantes por expresar su solidaridad con Cuba en las difíciles circunstancias que vive el país ante el cerco energético impuesto por Estados Unidos.

Denunció que la nación caribeña sufre un genocidio, y teniendo en cuenta el momento histórico de crisis multidimensional y los problemas del mundo actual, cualquier país puede ser víctima de este flagelo en el futuro.

Ante las amenazas de la Administración de Donald Trump, instó a los pueblos de América Latina a unirse y a prepararse para enfrentar esas intimidaciones.

Respecto a los principales retos de la economía mundial, hizo referencia a los señalados desde hace años por Fidel Castro: el geopolítico, marcado por tensiones militares, económicas y sociales; la elevada deuda de los países; el impacto de las nuevas tecnologías en lo ético, laboral, salarial, financiero y en la concentración de riqueza; y, finalmente, el cambio climático.

En este confuso escenario mundial, dijo, Cuba ha vivido cada una de las crisis globales bajo el bloqueo, el cual ha escalado progresivamente y de modo brutal al producirse una combinación de medidas coercitivas que no tienen antecedentes en la historia.

Recalcó que esta política de estrangulamiento ha incidido de manera significativa en el deterioro y la inestabilidad de la infraestructura energética, el transporte, el abasto de agua, la falta de medicamentos, la escasez de alimentos y con ello en la calidad y condiciones de vida del pueblo.