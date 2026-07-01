Cuba pone en marcha banco de baterías de 50 MW en el Cotorro

El proyecto, que cuenta con una capacidad de 50 megavatios (MW), ya ha demostrado su efectividad durante eventos críticos ocurridos en los últimos días

El sistema de 50 MW ya opera en fase de pruebas. (Foto: Cubadebate)

El sistema de almacenamiento de energía por baterías instalado en el municipio del Cotorro, el primero de su tipo en Cuba, se encuentra en su etapa final de puesta en marcha con resultados “satisfactorios”, según informó este miércoles el ingeniero Ismael Ulloa Rodríguez, en declaraciones a la revista informativa Buenos Días.

El proyecto, que cuenta con una capacidad de 50 megavatios (MW), ya ha demostrado su efectividad durante eventos críticos ocurridos en los últimos días. Ulloa Rodríguez detalló que, ante fallas como la salida de la termoeléctrica Guitera y averías en líneas de transmisión, el sistema respondió con rapidez, inyectando o absorbiendo energía para mantener la frecuencia dentro de los rangos establecidos y evitar el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

«Esta semana hemos tenido varias fallas y el sistema ha sido capaz de aportar o consumir energía según se necesitaba. No ha habido ni disparos por DAF (Desconexión Automática de Frecuencia) ni caídas del sistema», subrayó el especialista.

Uno de los impactos más relevantes que ya se percibe, añadió, es la «disminución considerable» de los disparos por DAF, una de las principales causas de apagones parciales en el país. Además, el almacenamiento permitirá eliminar progresivamente las limitaciones que enfrentan los parques solares fotovoltaicos, posibilitando que operen al 100% de su capacidad y aprovechando al máximo la energía generada durante el día.

El sistema no solo trabaja en horario diurno. Ulloa Rodríguez explicó que opera las 24 horas, almacenando el excedente solar para inyectarlo en la noche, lo que aporta estabilidad continua al SEN y facilita la integración de otras fuentes renovables como la eólica y la hidráulica.

Otro aspecto destacado por el ingeniero es que toda la operación del sistema está a cargo de técnicos cubanos, debidamente capacitados para manejar esta tecnología. «Ya estamos preparados y operando», afirmó.

Cuatro emplazamientos para respaldar el programa fotovoltaico

El proyecto de Cotorro es el primero de cuatro sistemas de almacenamiento por baterías previstos en la isla. Los restantes se construirán en otras zonas de La Habana, en el municipio de Cueto (Holguín) y en la ciudad de Bayamo (Granma). Según Ulloa, una vez que todos estén en línea, podrán absorber la energía de todas las inversiones futuras en parques solares y liberar por completo el potencial renovable del país.

«Estos cuatro emplazamientos van a permitir aprovechar al máximo todos los parques solares y también la generación eólica e hidráulica, con el consiguiente ahorro de combustible», concluyó el ingeniero.

El desarrollo de estas infraestructuras forma parte de la estrategia cubana para diversificar su matriz energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, en medio de un contexto de crisis eléctrica y limitaciones de generación.