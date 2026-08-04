Sistema Eléctrico Nacional interconectado desde Pinar del Río hasta Holguín

La Unión Eléctrica informó que, como parte del proceso de restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya se encuentra interconectado el sistema eléctrico desde Pinar del Río hasta Holguín.
Asimismo, continúan las labores para lograr la incorporación de las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma al sistema interconectado.
El restablecimiento se mantiene de manera gradual, en correspondencia con las condiciones técnicas del SEN.
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