Chile: Desaprobación de Kast sube a 55 por ciento

La muestra reflejó que la aprobación al mandatario es del 35 por ciento, cifra lejana a los resultados de junio, cuando rondaba los 40 puntos porcentuales

José Antonio Kast. (Foto: PL)

El rechazo a la gestión del presidente chileno, José Antonio Kast, aumentó tres puntos y alcanzó el 55 por ciento, revela este domingo la encuesta semanal de la firma Criteria que abarcó a personas de todo el país.

Realizada el 13 de agosto por vía online, la muestra reflejó que la aprobación al mandatario es del 35 por ciento, cifra lejana a los resultados de junio, cuando rondaba los 40 puntos porcentuales.

Sobre las prioridades ciudadanas, la principal es mejorar la seguridad (28 por ciento), seguida por la salud pública (16), más empleos y mejores salarios (15) y reactivar la economía (12).

Al evaluar la gestión en seguridad, 54 de cada 100 entrevistados considera que ha sido peor de lo esperado, frente a 19 que la considera mejor.

En la encuesta participaron 802 personas de 18 años o más, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos.