Denuncian métodos infrahumanos de autoridad migratoria de EEUU

De acuerdo con informes recogidos, al menos 106 detenidos resultaron heridos en incidentes con uso de la fuerza desde principios de 2024, con resultado de convulsiones, hombros dislocados, brazos rotos y lesiones en la cabeza y en los ojos

La agresividad de las autoridades migratorias estadounidenses, con acciones infrahumanas contra migrantes quedó en evidencia. (Foto: Internet)

El tratamiento con métodos infrahumanos contra los migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) quedó en evidencia en videos caseros de testigos de esos hechos, cuya circulación en las redes convirtió en viral su contenido.

Los materiales muestran como los funcionarios del ICE maltratan a los foráneos recluidos dentro de los centros de detención, cuyo acceso a esas instalaciones está prohibido, señala un artículo de El País.

De acuerdo con una investigación realizada por The Washington Post (WP), en 2025, el primer año del mandato del presidente Donald Trump, se registraron al menos 780 casos de abusos con fuerza física o empleo de agentes químicos del personal de esos centros contra los foráneos.



Con total impunidad

La investigación abierta por WP mostró como de enero de 2024 a febrero de este año, los oficiales del ICE emplearon “puñetazos, patadas, maniobras de derribo, técnicas de inmovilización y sillas de sujeción, así como pistolas Taser y gas pimienta contra los detenidos”.

Un funcionario cuenta en la pesquisa del rotativo que le ordenaron reunir a los migrantes para confinarlos, pero como no hacían caso, otro oficial ”desplegó su lanzador de bolas de pimienta en la zona, apuntando al suelo en un intento por dispersarlos y hacer que regresaran a sus celdas”.

Uno de los afectados, destacó El País, ya deportado a México, Pedro Cantú Ríos, quien padece una afección pulmonar, relató que se quedó jadeando en busca de aire. Se tambaleó hasta su celda y se cubrió el rostro con una toalla. “Pensé que iba a morir”, narró.

De acuerdo con informes recogidos, al menos 106 detenidos resultaron heridos en incidentes con uso de la fuerza desde principios de 2024, con resultado de convulsiones, hombros dislocados, brazos rotos y lesiones en la cabeza y en los ojos.

En estos momentos, quedan unos 60 mil detenidos en las referidas instalaciones de reclusión para foráneos de un pico de unos 70 mil, en comparación con los 40 mil de la época del demócrata de Joe Biden.