Cuba suma 138 clasificados en 16 deportes para Lima 2027

El deporte cubano afronta ahora el desafío de convertir la preparación y la renovación en resultados

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Cuba suma hasta ahora 138 atletas de 16 deportes clasificados para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, informó hoy José Antonio Miranda, director general de Alto Rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

El directivo ofreció la actualización durante una conferencia de prensa celebrada en el Salón de Actos de la Ciudad Deportiva, donde se examinaron los avances de la preparación rumbo a la principal cita multideportiva continental del próximo año.

La cifra constituye un paso en el camino hacia Lima, una competencia que pondrá a prueba las aspiraciones de la delegación cubana y su capacidad para recuperar espacios en el escenario regional, al tiempo que servirá de referencia para evaluar el trabajo de las distintas disciplinas.

Los XX Juegos Panamericanos se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 en la capital peruana, que acogerá por segunda vez el certamen, después de la edición de 2019, con un programa de 38 deportes y 58 disciplinas, además de la participación prevista de 41 países y cerca de siete mil atletas.

Para Cuba, el compromiso adquiere especial relevancia por la necesidad de consolidar el relevo generacional, fortalecer disciplinas con opciones de medalla y aprovechar las oportunidades de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, objetivo que añade valor estratégico a cada resultado en suelo peruano.

La delegación cubana concluyó en el quinto puesto del medallero de Santiago 2023, con 69 preseas, incluidas 30 de oro, una ubicación superior a la alcanzada en Lima 2019, aunque con 31 medallas menos en el balance general.

Ese contraste refleja la importancia de la distribución de los títulos en la clasificación por países, donde las medallas doradas tienen prioridad sobre el total de premios, en una tabla que históricamente ha situado a Cuba en el segundo lugar, detrás de Estados Unidos.

Con 938 títulos y dos mil 195 medallas acumuladas en la historia panamericana, el deporte cubano afronta ahora el desafío de convertir la preparación y la renovación en resultados, mientras el camino hacia Lima comienza a tomar forma con cada clasificación confirmada.