La carrera caminata popular femenina se celebrará este 21 de noviembre en todo el país

Foto: Roberto Morejón Rodríguez/ Periódico JIT

Cuba se prepara para realizar una carrera caminata popular femenina en familia el próximo 21 de noviembre en todas las provincias y municipios del país.

La iniciativa busca fomentar la cultura de la no violencia contra las mujeres y las niñas a través de la actividad física.

La cita principal, que tendrá lugar a las 8:30 de la mañana de este sábado en la pista de atletismo de la Esfaar Cerro Pelado, está convocada por el Programa Sectorial Género, Deporte y Sociedad del Inder y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el soporte técnico de la Comisión Nacional de Carreras y Caminatas Marabana/Maracuba.

Se trata de una actividad enmarcada en la conmemoración del 25 de noviembre, fecha en que fueron asesinadas las hermanas Mirabal en 1960.

También es el día declarado por la Asamblea General de la ONU en 1999 como el Día Naranja o Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Según informó a JIT Georgina Rosales Díaz, especialista del área de Actividad Física Comunitaria del Inder, el evento incluirá un festival deportivo-recreativo, talleres y debates sobre las políticas públicas para afrontar la violencia de género, así como otras actividades según las potencialidades de cada territorio.

La convocatoria está abierta a la población de ambos sexos, personas en situación de discapacidad y todas las edades, con distancias de 3 a 5 kilómetros y las inscripciones se realizarán el mismo día del evento.

El objetivo principal es promover la cultura de la no violencia, el empoderamiento de la mujer y la mejora de la salud y calidad de vida de la población.

«Es importante esta iniciativa porque facilita la incorporación de las mujeres procedentes de todas las profesiones y niveles sociales a participar en actividades físicas, deportivas y recreativas, contribuyendo a su desarrollo, brindándoles oportunidades y garantizando derechos», destacó Rosales Díaz.

La especialista subrayó que se espera mantener el mayor porcentaje de participación femenina, como en carreras caminatas anteriores, teniendo en cuenta la situación económica que afronta el país.Además, la jornada se desarrolla en el marco de la campaña global de los 16 Días de Activismo de ONU Mujeres, cuyo lema este año es «Garantizar justicia. Proteger a las sobrevivientes. Poner fin a la impunidad».

Las evidencias del evento se publicarán en los grupos de Facebook Cuba Activa y Saludable y Andarines Cubanos, con las etiquetas #INDERCuba, #FMC, #MujeresenRevolucion y #cubaactivaysaludable.

«Caminemos juntas contra la violencia hacia la mujer. No es solo una caminata, es un acto de presencia y solidaridad», propone la convocatoria.