De cara a este tramo final de la campaña, la Comisión Nacional de Béisbol dejó claras las reglas del desenlace al confirmar que no se reprogramarán los ocho partidos pendientes

El clásico occidental entre Vegueros y Leones animará el inicio de la postemporada.

A falta de una fecha para que concluya la etapa clasificatoria de la 65ta. Serie Nacional, seis equipos ya respiran tranquilos con su pasaporte asegurado rumbo a los playoffs, cuyo telón se levantará el próximo 1ero de diciembre. De cara a este tramo final de la campaña, la Comisión Nacional de Béisbol dejó claras las reglas del desenlace al confirmar que no se reprogramarán los ocho partidos pendientes —seis no realizados y dos sellados—, por lo cual la fase regular concluirá, pase lo que pase, este domingo 29 de noviembre.

​Aunque la medida contó con el visto bueno de todos los mentores al arranque del torneo, en la recta final adquiere tintes polémicos. Basta mirar hacia Occidente, donde matanceros y villaclareños cargan con dos duelos suspendidos entre sí mientras peleaban palmo a palmo, separados por escaso margen, en la zona caliente de la tabla. De haberse celebrado esos choques, la historia hoy quizá sería otra. Pero las reglas claras están y, al cierre dominical, tanto la clasificación como el ordenamiento final quedarán en manos de la calculadora y del promedio de ganados y perdidos.

​En el Oriente, la víspera dejó servido un enfrentamiento con pura adrenalina. Las Avispas santiagueras saltaron a la grama del estadio José Ramón Cepero con todo listo para celebrar, pues les bastaba una sola victoria en su doble cartelera ante los Tigres de Ciego de Ávila para asegurar su presencia en la fiesta grande. Sin embargo, los avileños sacaron las garras en casa, barrieron y desplazaron momentáneamente a los indómitos del cuarteto de honor.

Así, todo queda servido para un duelo de vida o muerte este domingo, en el cual quien salga airoso se quedará con el último boleto oriental. Para Santiago de Cuba una derrota significaría ver esfumarse la clasificación por segundo año consecutivo tras haber firmado un arranque de temporada ilusionante.

​En el resto de la zona oriental, el viernes Holguín había hecho los deberes al doblegar a los Toros camagüeyanos para sellar su pasaje, sumándose a dos pesos pesados que ya esperaban tranquilos, los Leñadores de Las Tunas y los Alazanes de Granma. Esa misma jornada, los Elefantes de Cienfuegos hicieron lo propio al someter a los Cazadores de Artemisa, completando el trío de clasificados en el Occidente junto a los Vegueros de Pinar del Río y los Leones de Industriales.

​Precisamente en la Zona Occidental la batalla por el cuarto y último cupo ha sido de infarto, protagonizada hasta hace horas por tres aspirantes separados por casi nada, los Cocodrilos de Matanzas, los Leopardos de Villa Clara y los Huracanes de Mayabeque. Los yumurinos, después de transitar por una campaña relativamente plácida, se complicaron la existencia tras encajar cuatro reveses en predios pineros y llegaron con el agua al cuello al Coloso del Cerro.

Tras sufrir tres estocadas previas ante los pupilos de Guillermo Carmona, lograron sacar la casta este sábado para imponerse y cortar una racha de siete derrotas al hilo que amenazaba con hundirlos.

​En contraste, Villa Clara se despidió de sus opciones al caer en un duelo crucial frente a un Pinar del Río que, pese a tener el boleto en el bolsillo, jugó con profesionalismo y no regaló absolutamente nada. Mientras tanto, en el estadio Nelson Fernández, los Huracanes de Mayabeque aprovecharon su condición de anfitriones para someter a los sotaneros Piratas de La Isla y mantenerse con vida. Aun así, los de San José de las Lajas no son dueños de su destino, pues este domingo deberán volver a vencer a los pineros y ligar un tropiezo de Matanzas para colarse entre los clasificados. Los de la Atenas de Cuba, en cambio, tienen la sartén por el mango y dependerán únicamente de sí mismos si logran domar nuevamente a los capitalinos en el Latinoamericano.

​Así se jugará la postemporada

​Tras el lunes reservado para el descanso y los traslados, el martes arrancará una postemporada de la 65ta. Serie Nacional bajo un sistema de eliminación con los cuatro mejores clasificados de cada apartado.

​Todo comenzará con dos series al mejor de tres juegos, en las que el primer lugar de cada zona chocará contra el segundo y el tercero medirá fuerzas frente al cuarto. El ganador del pulso entre los dos punteros sacará boleto directo a la Final de Zona, pero el perdedor no quedará eliminado, pues dispondrá de una segunda bala en un repechaje —también al mejor de tres desafíos— ante el vencedor del duelo entre el tercero y el cuarto puesto. Quien sobreviva a esa repesca completará su pase a la Final de Zona.

​De esos cruces saldrán los monarcas de Occidente y Oriente, quienes se verán las caras en una gran final al mejor de siete encuentros para coronar al campeón de la 65ta. Serie Nacional de Béisbol. Es un formato exigente pero justo, que premia la consistencia de los líderes de la etapa regular sin cerrarles la puerta a quienes tropiecen en su primera presentación.

​Con el panorama casi despejado, en Occidente ya hay un cruce seguro. Vegueros y Leones volverán a protagonizar un clásico histórico, una serie en la que desde Juventud Rebelde percibimos una ligera inclinación hacia los de la capital. Por su parte, ya sean matanceros o mayabequenses quienes logren sobrevivir al domingo, partirán con mejores opciones ante un Cienfuegos que ya espera rival.

​En el Oriente habrá que esperar hasta el último lanzamiento de la jornada dominical para armar el rompecabezas. Eso sí, sea quien sea el que deba cruzarse de entrada con los Leñadores de Las Tunas, tendrá por delante una misión cuesta arriba frente a una maquinaria que vuelve a perfilarse como una de las grandes candidatas a ceñirse su cuarta corona nacional.