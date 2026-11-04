Cuba denuncia ante la Cumbre Iberoamericana un “castigo colectivo” por parte de EE.UU. (+post y video)

Durante su intervención, el jefe de la diplomacia cubana expuso que el país enfrenta un severo cerco energético que equivale en la práctica a un bloqueo naval

Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. (Foto: EFE)

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles 4 de noviembre que el Gobierno de Estados Unidos impone un “castigo colectivo” contra la población de la isla caribeña, mediante un endurecimiento de sanciones y medidas coercitivas a niveles sin precedentes.

​Durante su intervención en el Diálogo Ministerial de la XXX Cumbre Iberoamericana con Observadores Asociados y Consultivos, celebrada en Madrid, el jefe de la diplomacia cubana expuso que el país enfrenta un severo cerco energético que equivale en la práctica a un bloqueo naval.

Rodríguez advirtió que Washington aplica o amenaza con aplicar sanciones secundarias a personas, empresas y entidades que deciden mantener relaciones económico-comerciales legítimas y soberanas con la nación antillana.

Participé en el Diálogo Ministerial de la XXX Cumbre Iberoamericana con Observadores Asociados y Consultivos. Agradecimos la organización de este encuentro, como parte de los esfuerzos para afianzar la cooperación entre la Conferencia y socios extra regionales. Reafirmé la disposición de Cuba a participar activamente, con su experiencia y conocimiento, en proyectos de cooperación y espacios de intercambio dirigidos al beneficio de nuestros pueblos. Denuncié que el gobierno estadounidense impone un castigo colectivo contra el pueblo cubano, reforzado a niveles sin precedentes, bajo un cerco energético que equivale a un bloqueo naval, y aplica o amenaza con aplicar sanciones secundarias a individuos o entidades que mantengan, legítima y soberanamente, relaciones económico-comerciales con Cuba. #CubaNoEsUnaAmenaza El Bloqueo Sí. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 3, 2026

​A través de sus canales oficiales en redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores reafirmó la disposición del Estado cubano de participar de manera activa en proyectos de cooperación multilateral, aportando su experiencia técnica y científica en espacios de intercambio orientados al beneficio mutuo de los pueblos de la región.

Asimismo, el canciller expresó su agradecimiento a la secretaría y a los organizadores del encuentro iberoamericano por articular espacios de diálogo que permitan afianzar la cooperación práctica entre la Conferencia Iberoamericana y sus socios extraregionales.

​La intervención de Rodríguez Parrilla se da en el marco de la apertura formal de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya ceremonia inaugural se celebra esta noche en el Teatro Real de Madrid.

La cita multilateral, que reúne a delegaciones de los 22 países de la comunidad iberoamericana, ha venido desarrollando desde el domingo una agenda previa enfocada en foros empresariales, transformación digital e inteligencia artificial, cuyos acuerdos y marcos de acción serán adoptados formalmente durante las sesiones del segmento de alto nivel.