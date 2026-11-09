Cuba y China por estrechar amistad especial con visita de canciller Bruno Rodríguez

La presencia del ministro antillano de Relaciones Exteriores estrechará aún más la elevada confianza política entre los dos países

La visita del canciller cubano a China permitirá repasar asuntos de interés mutuo. (Foto: PL)

El canciller cubano Bruno Rodríguez llega este martes a China en visita oficial en calidad de Enviado Especial del Partido Comunista y Gobierno de la isla.

Se prevé que la presencia del ministro de Relaciones Exteriores estreche aún más la elevada confianza política entre los dos países y permita repasar asuntos de interés mutuo como parte de la cooperación en la construcción de una comunidad de futuro compartido Cuba-China.

La Habana ha agradecido en múltiples ocasiones el apoyo y la solidaridad del gobierno chino no solo por su acompañamiento en foros multilaterales, sino también por la colaboración pragmática en múltiples sectores en medio del recrudecimiento del bloqueo a la isla.

De hecho, la semana pasada China rechazó la última ronda de sanciones impuestas por Estados Unidos contra personas y entidades vinculadas con la cooperación con Cuba, entre ellas dos compañías del país asiático.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó que la cooperación entre Beijing y La Habana es legítima y transparente.

El vocero expresó la firme oposición de China a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Asimismo, rechazó la denominada jurisdicción de largo alcance y las acciones de Washington para interferir y obstaculizar la cooperación entre ambos países.

Guo reiteró el apoyo de China a los esfuerzos de Cuba para salvaguardar su soberanía y oponerse a las injerencias externas.

En su visita a Beijing en febrero pasado el canciller cubano destacó que China socialista se afianza como un baluarte de la paz y el multilateralismo y representa un factor de estabilidad, balance y oportunidad a nivel global.

Enfatizó que este país asiático «es una esperanza para el Sur Global, en particular para América Latina y el Caribe, como un gran país abierto e inclusivo que tiene la voluntad de compartir las oportunidades que brinda su extraordinario desarrollo».

Rodríguez subrayó el honor que representa para Cuba ser el primer país del hemisferio occidental en establecer vínculos con China y el primero también en establecer una comunidad de futuro compartido en el orden bilateral.

También señaló que los consensos de alto nivel son el eje estratégico fundamental para el desarrollo de las relaciones bilaterales, que han permitido «un reforzamiento de la comunicación estratégica, una orientación política y un impulso notable a la agenda bilateral y a la búsqueda de soluciones conjuntas y viables».