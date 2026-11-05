Ratifican Cuba y China continuidad de cooperación estratégica

Ambas partes destacaron que los consensos alcanzados al más alto nivel constituyen una pauta y guía para impulsar la construcción de la comunidad de futuro compartido

El viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, recibió al viceprimer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva Fraga. (Foto: PL)

Cuba y China ratificaron este jueves su voluntad de implementar los consensos alcanzados por los máximos dirigentes de ambos países y acelerar la construcción de una comunidad de futuro compartido.

La reunión tuvo lugar entre el viceprimer ministro chino, Ding Xuexiang, y el viceprimer ministro cubano, Oscar Pérez-Oliva Fraga, en el marco de la IX Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE).

Ambas partes destacaron que los consensos alcanzados al más alto nivel constituyen una pauta y guía para impulsar la construcción de la comunidad de futuro compartido.

Según fuentes diplomáticas, durante su estancia en Shanghái y Beijing, Pérez-Oliva cumplimentará un programa bilateral con instituciones pertenencientes a áreas económico-comercial y financiera.

Cuba participa en esta edición con un stand dedicado al país y otro a la empresa biotecnológica BioCubaFarma.

El evento reúne a más de cuatro mil compañías extranjeras, la cifra más alta desde su creación, entre ellas más de 300 incluidas en la lista de las 500 mayores del mundo y líderes de sus respectivos sectores.

De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, más de dos mil empresas participan por primera vez, mientras unas 200 compañías e instituciones han asistido a las anteriores ediciones de la feria.

El programa mantiene seis grandes áreas dedicadas a tecnología y equipamiento, bienes de consumo, productos agrícolas y alimentarios, automóviles y movilidad inteligente, dispositivos médicos y productos farmacéuticos, así como comercio de servicios.

Ding Xuexiang asistió a la ceremonia inaugural, donde pronunció un discurso en el que defendió la apertura económica y la cooperación internacional como vías para afrontar los desafíos de la economía mundial.

El dirigente chino señaló que, ante las dificultades que enfrenta la globalización económica, resulta necesario ampliar el acceso a los mercados, profundizar la cooperación en inversiones, fortalecer la innovación y resolver las diferencias mediante el diálogo y la consulta.

La edición de este año incluye actividades de promoción de las exportaciones, las inversiones y el consumo en China, junto con encuentros empresariales y negociaciones para ampliar las oportunidades de cooperación internacional.

Desde su inicio en 2018, la CIIE se ha consolidado como una plataforma para facilitar el acceso de empresas extranjeras al mercado chino y promover la cooperación comercial, en consonancia con la política de apertura de alto nivel del país.