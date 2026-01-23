Cultura en Sancti Spíritus se mira por dentro

El presente y futuro de la enseñanza artística movió el debate. (Foto: Lisandra Gómez/ Escambray)

Un llamado a cambiar dinámicas de la gestión sociocultural y a establecer alianzas y encadenamientos productivos de otro tipo centró el análisis de la asamblea que miró con lupa el quehacer del sector cultural en Sancti Spíritus en 2025.

Entre las voces que distinguieron el diálogo estuvo la de Carlo Figueroa, presidente del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), quien reconoció que a pesar de las complejidades del contexto no se ha generado un apagón cultural en el territorio.

“Aunque desde nuestra organización lo hemos hecho, todavía hay ausencia de espacios de pensamiento crítico, de debate, discusión, de nuestros problemas. Tiene que prevalecer permanentemente en todas las instituciones culturales. Además, se precisa estudiar nuestros públicos, que ya no son los mismos de hace cinco años. Nuestra programación tiene que atemperarse, sin hacer concesiones estéticas”.

Otra las preocupaciones que hoy mantienen en rojo las agendas del sector es la salud de la enseñanza artística. Un claustro deprimido, matrícula que decrece y fisuras en el proceso de captación, ya que las convocatorias no llegan a todas las instituciones educativas, son realidades.

“En el caso de la música, tenemos alrededor de 13 alumnos que han sido afectados directamente con esas debilidades. Unos se han trasladados hacia Villa Clara para continuar sus estudios en la enseñanza artística y otros se han tenido que reorientar hacia otros instrumentos —explica Félix Ramón Delgado Barrizonte, subdirector en el Sectorial de Cultura y Arte, en Sancti Spíritus—. En el caso de la danza, no existen las condiciones técnicas del tabloncillo. Por tanto, no se tiene certeza si en el próximo año se continúe la formación. Por su parte, la carrera de profesor-instructor de arte no se tiene el ciclo formativo anhelado”.

Igualmente, se insistió en la necesidad de contar con una edificación con mayores dimensiones para aspirar a formar a un mayor número de artistas.

También se reflexionó en torno al estado constructivo de las instituciones más longevas. Hoy la mala gestión en las labores de intervención, falta de control en lo hecho, la no prioridad a la hora de decidir qué intervenir en los territorios y la ausencia de presupuestos contundentes han provocado que exista una red institucional predominantemente deteriorada.

En la cita, que contó con la presencia de Fernando Javier Jacomino, viceministro de Cultura, se instó a mantener la unidad en el gremio, a perfeccionar los mecanismos de publicación de textos bajo el sello Ediciones Luminaria y a reforzar la atención a las personalidades.

Asimismo, se reconocieron las cuatro unidades artísticas infantiles del municipio espirituano: Andarte, Haciedo futuro, Los yayaberitos y La Colmenita Dueños de la Felicidad.