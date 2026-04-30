Cultura espirituana también marca el ritmo de la labor sindical

Reconocimientos nacionales han legitimado el quehacer de entidades y trabajadores del sector con impacto en la sociedad

La sucursal espirituana Empresa de Promociones Artísticas y Literarias Artex S. A. cerró el año con el plan económico cumplido. (Foto: Facebook)

Con la mirada puesta en su objeto social: promover y comercializar productos y servicios de la cultura cubana y los pies afincados en el actual contexto, donde es imperdonable perder un centavo, la sucursal espirituana de la Empresa de Promociones Artísticas y Literarias, Artex S. A. volvió a demostrar que el trabajo en unidad es llave maestra para abrir casi todas las puertas.

“Es un colectivo que desde hace años trabaja fuerte. Por tanto, sus resultados son positivos, incluso cuando las tensiones externas a sus instituciones se han recrudecido”, aclara Bellalina Rosendi Triana, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura en Sancti Spíritus.

No lo hace con el ánimo de justificar o argumentar que fueron esos hombres y mujeres este año los responsables de merecer la Orden Lázaro Peña de III Grado, creada por el decreto ley número 30 del 10 de diciembre de 1979. Basta revisar la historia de la sucursal, a la vanguardia entre sus homólogas en el país en más de una ocasión y con el cumplimiento de sus planes económicos para entender el altísimo reconocimiento que le acomoda como anillo al dedo.

“Hablar en positivo de ellos equivale a realizar un recorrido por su ayer y su hoy. Se sostienen en la dedicación, compromisos, entregas y liderazgo de un colectivo que, como ellos mismos se nombran, la Familia Artex, siempre está presente en todos los eventos, conmemoraciones y cualquier espacio al que se le convoque”.

Precisamente, este alegrón se recibe en el aniversario 37 de la entidad. De acuerdo con declaraciones a Radio Trinidad de Félix Pérez Zúñiga, su gerente general, los resultados también han sido posibles por una estrategia centrada en no comercializar por cumplir solo con los números.

“Conocemos la calidad y variedad de los productos que ofertaba Artex, y para negociar hemos buscado nichos de mercado que tengan una correspondencia con eso. Por eso, hemos insistido con las formas de gestión no estatal en no perder la calidad para satisfacer las exigencias de nuestros clientes”, puntualizó.

Igualmente, reconoció que en la tercera villa ya se han logrado resultados concretos en las programaciones de la Casa Artex, el Palenque de los Congos reales y la Casa de la Trova. Similares acciones se prevén en las instalaciones de la urbe del Yayabo.

Con un quehacer de impacto sostenido y resultados que posicionan sus nombres en lo más alto del podio de sus respectivos roles, el periódico Escambray, la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena y la Unidad Empresarial de Base Propaganda (UEB) y Eventos enriquecen sus expedientes laborales con la medalla Jesús Menéndez, propuesta por el Consejo de Ministros y el Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba.

“Son tres colectivos que realmente han cosechado resultados de peso. Hablamos de sacrificios, iniciativas y no dejarse amilanar por las dificultades. No solo ha ocurrido de esa forma en el pasado 2025, sino que en su hoja de vida encontramos que esas son sus esencias”, declaró Rosendi Triana.

Igual número de espirituanos también merecieron el mismo reconocimiento. En sus currículos se distinguen años de trabajo, donde el resto de sus compañeros hablan con orgullo de sus funciones.

“Tenemos la satisfacción de que exhiban en sus pechos la Jesús Menéndez: Yamilet Suró Verdecia, directora del Museo de Arte Colonial, Ángel Daniel Muñoz, secretario del sindicato en Radio Sancti Spíritus y Gloria Espinosa Amézaga, especialista en la Galería de Arte Oscar Fernández Morera, de Sancti Spíritus. Tanto ellos como los centros laborales condecorados nos dan felicidad y, claro, son orgullo”.

Si no bastaran esas razones, también se robaron los titulares más recientes la sucursal espirituana Artex S. A., la UEB Propaganda y Eventos y la Empresa Aldaba Trinidad porque ondean en sus centros las banderas de Vanguardia Nacional.

“Por supuesto, todos los reconocimientos nos motivan para celebrar este Primero de Mayo. Ellos son ejemplos para el resto de las entidades y trabajadores de nuestro sindicato. Nos confirman que la búsqueda a las soluciones y cumplir con sus objetos sociales pueden ser posibles cuando se organizan los procesos y existe liderazgo”, concluyó la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Cultura en Sancti Spíritus.

Ratifican con ello que no hubo casualidad el pasado diciembre, cuando Sancti Spíritus se volvió fiesta al merecer la condición de Vanguardia Nacional en la emulación Cultura en Revolución. Desde ya, el reto a sostenerlo o acercarse no es solo una aspiración, sino una convicción.