La Patria se defenderá este Primero de Mayo desde Sancti Spíritus (+infografía)

Para las siete de la mañana está previsto el inicio del desfile frente a la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez, de Sancti Spíritus, con la presencia de los trabajadores yayaberos y sus familiares

Cada año, la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia deviene escenario de la celebración sindical. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Miles de trabajadores espirituanos y sus familiares desfilarán este viernes Primero de Mayo por las principales plazas y avenidas de la provincia, en un gesto profundamente simbólico que cada año da fe del patriotismo y el fervor revolucionario de los cubanos y, en particular, de los hijos e hijas de la tierra de Serafín Sánchez.

Precisamente en la Plaza de la Revolución que lleva el nombre del paladín de las tres guerras tendrá lugar, desde las siete de la mañana, la marcha de los espirituanos que, bajo el lema «La Patria se defiende», ratificarán su compromiso con la construcción de la sociedad socialista y soberana.

Escambray publica en exclusiva el orden en que se concentrarán, a partir de las seis de la mañana, los diferentes sindicatos de la capital provincial antes de comenzar el histórico desfile.