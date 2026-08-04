Cumpleaños para un joven centenario

Representantes de todas las manifestaciones artísticas se unirán el próximo 13 de agosto para agasajar al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

El Coro Vocal Imago dejará escapar sus voces junto a la Banda Provincial de Conciertos como parte de la acción que al unísono se realizará en Cuba. (Foto: Vocal Imago/ Facebook)

Sancti Spíritus, como el resto de Cuba, da los toques finales para que el venidero 13 de agosto se inscriba con letras grandes en la historia nacional. Todas las artes se fusionarán con un mismo objetivo: una celebración para homenajear los 100 años del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

“Ese día no solo es importante porque nació nuestro eterno líder —Leticia Ulacia, subdirectora del Sectorial de Cultura y Arte en Sancti Spíritus—. Esa jornada nos representa porque un centenario es un aniversario importante. Pensamos en Fidel en presente”.

Es por ello —agregó— que en la provincia se ha diseñado un programa cultural ambicioso. Estarán presentes la red institucional del sector y sus especialistas, trabajadores y el gremio artístico expandido por toda la geografía provincial.

“En la ciudad de Sancti Spíritus, iniciaremos a las nueve de la mañana con un conversatorio en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, protagonizado por miembros de la filial de la Unión de Historiadores de Cuba. Desde la ciencia, se abordarán aspectos poco conocidos de la vida del hijo de Birán, a fin de descubrir mucho más su tan admirada personalidad”.

Pasada una hora y, al unísono en todos los territorios de Cuba que se prestigian por conservar bandas de concierto, se podrá escuchar una obra dedicada a Fidel Castro con orquestación a cargo del Premio Anual de Música 2019, el instrumentista, compositor y arreglista Conrado Monier. Ha sido montada para ese formato musical, así como para coros y solistas.

“En el caso de la cabecera provincial, podremos escuchar las voces de nuestro prestigioso coro Vocal Imago acompañado por la Banda Provincial de Conciertos. En Trinidad y Yaguajay, junto a sus bandas, estarán solistas. Por la compleja situación con el combustible no se podrá disfrutar de un encuentro de bandas en nuestro parque Serafín Sánchez Valdivia, pero estarán en sus plazas habituales”.

Luego de que la música sonorice la jornada especial, proseguirán acciones diversas en todas las instituciones. En el caso de la urbe del Yayabo, se inaugurará una exposición colectiva con firmas de renombre en la pequeña galería del céntrico hotel Plaza.

También será momento propicio para que abra sus puertas una muestra homenaje en el Museo Provincial General. Son piezas que integran su colección y que llegaron desde La Habana, tras decidir que diversos regalos recibidos por él en vida formen parte del patrimonio resguardado en esas instituciones en todo el país.

“Entre los obsequios que podrán ver están cerámicas, pinturas, una montura, réplicas del puente sobre el río Yayabo y la Parroquial Mayor, así como una guayabera. Además, nuestra historiadora María Antonieta Jiménez Margolles, Ñeñeca dialogará con los públicos asistentes”, aclaró Oneyda Delgado López, directora de la institución.

Desde el mes de enero, el Museo Provincial General de Sancti Spíritus ha expuesto algunas de las piezas llegadas desde la capital del país. Hasta el mes de diciembre mantendrá esa propuesta. Mas, este 13 de agosto se convertirá en una ocasión única, ya que se compartirán con los públicos objetos inéditos.

“Otro momento que se ha diseñado en el mismo horario: a las once de la mañana, a lo largo y ancho del país, es la realización de una simultánea de ruedas de casino. Desde nuestras casas de cultura se unirán defensores de uno de los bailes de pareja representativos de la cultura popular cubana”, apuntó la fuente.

Cada acción diseñada según la particularidad de los municipios honrará al Comandante en Jefe y contará con representantes del movimiento de artistas aficionados y del gremio profesional.

“En el horario de la noche, en la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia tendrá lugar una gala artística. Será un verdadero homenaje a nuestro líder y, también, a nuestro pueblo, que bien lo merece, por seguir en tiempos tan complejos comprometido con el legado de Fidel Castro y de quienes soñaron con la construcción de una Cuba con todos y para el bien de todos”.

El Comandante en Jefe Fidel Castro ha sido una de las personalidades que más han inspirado a artistas nacionales e internacionales. Además, apostó por que el arte llegara a todos los rincones de Cuba. Por tanto, no puede ser diferente el agasajo al cumpleaños de un joven centenario.