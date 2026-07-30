La biblioteca no está de vacaciones

El diálogo con los diferentes públicos es una premisa en la institución. (Fotos: Facebook)

Variadas actividades dentro y fuera de la institución centra centran el programa que este verano propone la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, de la ciudad del Yayabo.

Entre las propuestas figura Conversaciones en la plaza y, bajo la guía de Marco Antonio Calderón, apuesta por que los estudiantes de la Escuela de Formación Integral de la provincia hallen en el espacio público trazos del pasado de la cuarta villa de Cuba.

“Quisimos salir de nuestra zona de confort —afirma Maipú Villavicencio Arrozarena, subdirectora de la Rubén Martínez Villena—. El verano se presta para el paseo; entonces, mientras se camina por el parque, se mezclan las particularidades de la hermosa arquitectura que rodea a ese lugar con hechos o personalidades de nuestra historia”.

En el primer encuentro se compartió sobre los conceptos memoria histórica e identidad, así como en torno a temas relacionados con las figuras de Federico Capdevila y el Comandante Ernesto Che Guevara.

“Solo se hará durante esta etapa estival. Luego, se retomarán los diálogos, siempre amenizados por la música en vivo, en la escalera de mármol que conduce a la segunda planta de nuestra biblioteca. Es, sin dudas, una de las acciones con mayor impacto”.

Al mismo tiempo, el colectivo, distinguido con importantes reconocimientos a nivel de país, como el Sello 85 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba, protagoniza otros intercambios para promocionar la lectura y lograr que un mayor número de espirituanos se acerquen a su institución.

“Hemos realizado con nuestro proyecto extensionista Ebenezer acciones comunitarias en jornadas significativas como en el inicio oficial del verano. Igualmente, en el área de atención a personas con disminución en sus capacidades se ha logrado la asistencia de nuestros autores para que conversen con los públicos. Se visitan asiduamente instituciones como hogares de embarazadas y de adultos mayores, donde siempre nos acompañan defensores de la música”.

El proyecto extensionista Ebenezer llega a comunidades y barrios espirituanos.

Otra de las sugerentes opciones que invitan a visitar a la Biblioteca Provincial, considerada una de las más bellas edificaciones espirituanas, es que en sus paredes se muestran obras de arte que la convierten en auténtica galería. Actualmente, acoge la exposición colectiva De todo un tin.

Cuando concluya el verano no cesará su programación. Volverán los espacios de diálogo con los alumnos de las instituciones educativas y seguirán las visitas dirigidas a otros centros de trabajo y estudiantiles al bajar las escalinatas que conducen a la céntrica calle Máximo Gómez, de la urbe del Yayabo.