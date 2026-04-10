De vuelta a la Tierra astronautas de Artemis II

De esta forma la NASA completó la histórica misión, que se inscribe como primer viaje tripulado a la Luna en más de 50 años

La cápsula Orion amerizó este viernes en el océano Pacífico, trayendo de vuelta a la Tierra a los cuatro astronautas de Artemis II -tres estadounidenses y un canadiense-, tras su histórico viaje de 10 días a la Luna.

“Vaya viaje. Estamos estables. Los cuatro estamos bien”, afirmó el comandante de la misión, Reid Wiseman, apenas unos minutos después de las 20:07, hora del Este, momento en que Orion cayó a unas 40 o 50 millas de la costa de San Diego, en California.

El presidente Donald Trump vio por televisión el amerizaje de la tripulación de Artemis II, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca. Se trata de un proceso en el que una aeronave impacta de forma controlada o se posa en una superficie acuática​ de manera análoga a un aterrizaje en tierra.

Trump conversó el lunes de forma remota con los cuatro astronautas una vez que completaron su sobrevuelo alrededor de la Luna. «Hoy han hecho historia y han llenado de orgullo a toda América (…) Es algo verdaderamente especial», les dijo.

Según el centro de control, fue «un amerizaje perfecto, directo en la diana». De esta forma la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) completó la histórica misión, que se inscribe como primer viaje tripulado a la Luna en más de 50 años.

El equipo inició el 6 de abril su trayectoria de regreso a la Tierra a bordo de la nave Orion luego de completar una serie de pruebas en una órbita elíptica alrededor de la Luna.

Christina Koch, única mujer del grupo, confesó que “uno de los mayores momentos destacados fue regresar desde la cara oculta de la Luna y tener los primeros vistazos del planeta Tierra nuevamente después de estar sin comunicación durante unos 45 minutos”.

Trump invitó a la tripulación de Artemis II al Despacho Oval una vez que volvieran y “les pediré su autógrafo”, porque “esto es grande”, subrayó.

Artemis II superó el récord que logró en 1970 el Apolo 13. En esta misión renombraron dos cráteres relativamente recientes en la Luna: Integrity en honor a la nave Orion, y Carroll, que recordará a la esposa del comandante Wiseman, fallecida en 2020 a causa del cáncer.

El lunes esta misión espacial tripulada se convirtió en la que alcanzó mayor distancia de la Tierra (406.771 kilómetros), superando en seis mil 616 kilómetros el registro de la Apolo 13.

Además de Wiseman, ingeniero y veterano de la marina estadounidense, seleccionado como astronauta en 2009, y Koch, especialista de la Artemis II, ingeniera eléctrica y física que participó en investigaciones en la Antártida, los otros dos integrantes del grupo son

Victor Glover, piloto con vuelos espaciales previos, y Jeremy Hansen, canadiense, también especialista de la misión.

El éxito de Artemis II se espera que abra el camino para futuros vuelos tripulados a la superficie lunar y quizás más allá.