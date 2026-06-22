Revela Irán cifra final de muertos por ataques de EEUU e Israel

Entre las víctimas se encuentran 517 mujeres y señaló que muchos de los cuerpos recuperados presentan graves daños y desfiguraciones debido a la intensidad de las explosiones

Las víctimas mortales a causa de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán ascienden a tres mil 519.

El portavoz del poder judicial iraní, Asghar Jahangir, informó este lunes que el número de víctimas mortales a causa de los ataques estadounidenses e israelíes contra el país asciende a tres mil 519 desde el pasado 28 de febrero.

La cifra fue ofrecida durante la rueda de prensa semanal del poder judicial celebrada en la capital iraní, según reportó la agencia oficial de noticias IRNA.

Jahangir precisó que entre las víctimas se encuentran 517 mujeres y señaló que muchos de los cuerpos recuperados presentan graves daños y desfiguraciones debido a la intensidad de las explosiones.

El portavoz indicó además que las autoridades competentes continúan realizando esfuerzos para la identificación de los fallecidos y la entrega de los restos a sus familiares, en medio de un complejo proceso forense.

Las autoridades iraníes habían comunicado previamente una cifra de tres 468 muertos, lo que supone un incremento en el balance oficial actualizado.

En paralelo, Teherán ha vinculado la evolución del conflicto con los recientes contactos diplomáticos con Washington, en el marco del llamado “Acuerdo de Islamabad”, mediado por Pakistán y en el que también participa Qatar como país mediador.

El acuerdo, firmado electrónicamente el pasado 18 de junio por el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente estadounidense Donald Trump, contempla una hoja de ruta de 14 puntos orientada a la desescalada del conflicto y la apertura de canales de negociación.

Entre sus disposiciones se incluyen el cese de hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de restricciones navales, según los términos difundidos por las partes.

Hasta el momento, no ha habido una respuesta independiente verificable sobre el balance de víctimas ni sobre la implementación efectiva del acuerdo.