Delegado, figura cimera del Poder Popular (+fotos)

A estos representantes de la gestión de gobierno se dedican en Trinidad las actividades por el aniversario 50 de la creación de los órganos del Poder Popular

Entre mujeres agasajadas, Concepción Lozano Mendoza, a la izquierda, diputada al Parlamento por varios mandatos. (Fotos: Ana Martha Panadés/Escambray)

Las instituciones culturales de Trinidad se suman al programa por el aniversario 50 de la creación de los órganos del Poder Popular y dedican sus propuestas a reconocer la entrega y responsabilidad de los delegados, que, en circunstancias complejas, mantienen un vínculo permanente con el pueblo.

De acuerdo con Yulieski Cristo Débora, vicepresidenta de la Asamblea Municipal, entre los escenarios de las actividades se eligió al Centro Histórico porque el Poder Popular está ligado a nuestras raíces y tradiciones. “Pero también en las comunidades se agasaja a valiosos compañeros vinculados a esta labor”, agregó.

Yulieski Cristo Débora (izquierda), vicepresidenta de la Asamblea Municipal, destacó el importante papel del delegado.

En feliz coincidencia con la Jornada por la Cultura Cubana, los museos de Historia Municipal, Romántico, de Lucha Contra Bandidos, de Arquitectura Colonial y de Arqueología Guamuhaya agasajaron a hombres y mujeres que en mandatos anteriores ocuparon responsabilidades como presidentes de la Asamblea Municipal y diputados al Parlamento; entre ellos Ana María Cantero, Norberto Zenón, Concepción Lozano y Magalis Ramírez.

El programa resalta, de manera especial, el rol del delegado, figura cimera en la gestión de gobierno. “Fidel los llamó los héroes de la comunidad y hoy, en circunstancias bien complejas para el país, está más vigente que nunca esa frase”, expresó Cristo Débora.

Hay que trabajar mucho, dijo, y se refirió a las insatisfacciones de los vecinos, a los problemas acumulados y a las deficiencias; pero todo eso no le resta mérito al quehacer de los delegados.

Los museos de la ciudad de Trinidad dedican sus propuestas culturales del mes a reconocer la entrega y compromiso de los delegados.

“Por ello decidimos homenajear a los que están en funciones y a los que nos acompañaron en otros momentos, pero que todavía son líderes comunitarios y están dispuestos a ayudar siempre”. En estos 50 años, afirmó Cristo Débora, la herramienta fundamental del trabajo de los delegados ha sido estar al lado del pueblo. No ha habido fórmulas mágicas para solucionar los problemas, sino diálogo permanente, seguimiento a los reclamos populares y, sobre todo, mucho compromiso.