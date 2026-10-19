Alexis Cáceres: 30 años al servicio del barrio

Durante 30 años, Alexis Cáceres Ocaña ejerció como delegado del Poder Popular en la famosa barriada del Kilo-12 en la ciudad de Sancti Spíritus. Por sus méritos y entrañable labor al servicio de la comunidad, desde hace siete años es el presidente del Consejo Popular de esta poblada zona

Alexis es parte de la historia del Poder popular en el municipio de Sancti Spíritus. (Fotos: Facebook)

En el marco del aniversario 50 del Poder Popular en todo el país tiene lugar, desde el pasado mes de febrero, un intenso programa de actividades para resaltar la labor de quienes durante todos estos años se han mantenido al servicio del pueblo desde sus zonas de residencia.

La Asamblea Municipal del Poder Popular en Sancti Spíritus resalta hoy en su página de Facebook el destacado trabajo de uno de los imprescindibles en la historia del Gobierno en este territorio.

Se trata de Alexis Cáceres Ocaña, técnico medio en Riego y Drenaje, quien durante 30 años ejerció como delegado del Poder Popular en la barriada del Kilo-12 y desde hace siete años se desempeña como Presidente del Consejo Pular de esta demarcación, al norte de la ciudad del Yayabo.

Alexis ha ha recibido innumerables reconocimientos por parte de los Órganos locales del Poder Popular en la provincia.

Por su entrega sostenida, su cercanía a las necesidades e inquietudes de sus electores y los resultados alcanzados en las responsabilidades asumidas, Alexis ha recibido innumerables reconocimientos por parte de los Órganos locales del Poder Popular en la provincia.

La labor de Cáceres Ocaña ha tenido especial impacto en el ámbito social; en el apoyo a las madres con más de tres hijos y en la atención a casos en situación de vulnerabilidad. Es de esas personas que camina por el barrio, intercambia con su gente y sabe explicar, argumentar y responder las inquietudes que a diario enfrenta en su andar pausado, pero firme por las calles de la popular zona del Kilo-12.

Alexis trabajó, además, en los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y en varias ocasiones obtuvo la condición de Vanguardia Nacional. La Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana le otorgó la Distinción de 100 Años con Fidel. Ostenta las Medallas 28 de Septiembre y por la Defensa de la Patria.

La labor de Cáceres Ocaña ha tenido especial impacto en el ámbito social.

La vida del Presidente del Consejo Popular de Kilo-12 se ha caracterizado por la honestidad y sencillez con que ha asumido durante años estas responsabilidades desde la comunidad. Es un ejemplo de cómo el Poder Popular se puede construir desde el barrio, con la mirada puesta en el pueblo y sus necesidades.

En el aniversario 50 del sistema del Poder Popular, la historia de Alexis Cáceres es parte de la obra que defiende la Revolución desde el barrio.