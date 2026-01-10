Desarrolla Sancti Spíritus ejercicio defensivo territorial

Durante la jornada de este sábado se activaron en la provincia los Consejos de Defensa a todos los niveles para ejecutar misiones de preparación y chequear el funcionamiento de las Brigadas de Producción y Defensa

Con la puesta en completa disposición combativa de los Consejos de Defensa Provincial, Municipal, de zona y entidades y organismos de territorio se inició el ejercicio Territorial de Zonas de Defensa en Sancti Spíritus.

En la reunión de inicio, donde participaron los órganos de dirección y mando, se puntualizaron las acciones a desarrollar, así como las misiones de los grupos y subgrupos de trabajo.

Deivy Pérez Martin, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, apuntó en la reunión de inicio la necesidad de la máxima organización de cada tarea prevista para lograr la mejor preparación de las Brigadas de Producción y Defensa (BPD), en aras de contar con un pueblo bien entrenado para frenar y vencer cualquier intento del enemigo de apoderarse de la nación.

Dada la señal de alarma aérea, estudiantes y trabajadores de la escuela secundaria básica Remigio Diaz Quintanilla protagonizan un ejercicio de evacuación y en breves minutos abandonaron aulas y otros locales del centro y ocuparon las obras protectoras.

En otros escenarios miembros de las BPD se entrenaron en el arme y desarme de los fusiles, lanzamiento de granadas y ejercicios de tiro.En la zona de los Olivos, miembros de las BPD de manera combinada con estudiantes de la Universidad José Martí, ejercitaron cómo proteger la sede del Gobierno provincial ante el intento de fuerzas del enemigo de apropiarse del edificio.

Todas estas acciones forman parte de la estrategia de preparación de todo el pueblo para la defensa del territorio y las mismas se reiterarán sistemáticamente en todo el escenario provincial.