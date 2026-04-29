Mayor captación de ingresos y enfrentamiento al delito: temas en agenda del Pleno Provincial del Partido (+ fotos)

El órgano partidista llamó a sistematizar los resultados que se logran en los ejercicios de enfrentamiento, tanto los que se convocan a nivel nacional como los que se hacen por la provincia o los municipios

Al término del encuentro y a horas del desfile por el Primero de Mayo, Deivy Pérez Martín refirió las motivaciones que animan la celebración. (Fotos: Elsa Ramos)

A incrementar las acciones que estimulen una mayor captación de ingresos al presupuesto del Estado y eleven el control fiscal llamó este jueves el Pleno del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Sancti Spíritus al evaluar este tópico en su agenda de análisis.

Luego de presentarse el informe, se explicó que la provincia previó para el 2026 un déficit presupuestario de 860 millones de pesos, saldo que en los primeros meses del año está por debajo de lo concebido, aunque de manera general se logra disminuir en unos 149 millones de pesos y solo Sancti Spíritus y Cabaiguán logran superávit.

Ello descansa, básicamente, en las acciones de control, aunque los participantes coincidieron en las reservas que existen para buscar más eficiencia en lo que hoy se realiza y explorar otras vías que redunden en una inyección superior. Una de ellas está en lograr que la contribución de los actores no estatales se corresponda con la actividad que desarrollan, a pesar de que se reconoció que entre mipymes y trabajadores por cuenta propia aportan el 26,2 por ciento de los ingresos totales y el 60,4 de los ingresos locales.

Datos ofrecidos por Roberto Gutiérrez, director de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en la provincia, dan cuenta de que al término del primer trimestre el plan de ingresos presupuestarios se incumple en 68 millones de pesos, motivado en buen parte por deudas de 281 millones de pesos en los aportes del cigarro, en tanto el presupuesto local muestra una situación más favorable con 127 millones de pesos, cifra superior a lo previsto y al año precedente, lo cual permite que de manera general la provincia crezca significativamente.

El Pleno se desarrolló por el sistema de videoconferencia.

La propia fuente abundó el impacto que en todo ello han tenido las más de 700 acciones de control fiscal realizadas, que han permitido determinar unos 128 millones de pesos desviados del presupuesto, lo cual habla del alto nivel de indisciplina tributaria y de subdeclaración de ingresos, sobre todo en el sector no estatal.

Los asistentes al pleno conocieron que, a partir de ello, la fiscalización prioriza a contribuyentes con altos niveles de importaciones de mercancías en USD o los que reciben altas sumas de dinero por relaciones contractuales con el sector estatal. Una de las expresiones extremas de este fenómeno se sintetizan en el procesamiento de cuatro denuncias de evasión fiscal que reciben el tratamiento jurídico adecuado.

Otra de las brechas por donde se escapa la captación está relacionada con los actores que no realizan operaciones en las cuentas bancarias fiscales, de las que suman más de 180, y quienes no utilizan las pasarelas de pago, esto último convertido en un fenómeno con implicaciones sociales.

También se hizo referencia a la disminución de la aplicación de las multas, de las cuales existen aún más de 11 000 por cobrar, en tanto crecen las que están en apremio, deudas que superan los 16 millones de pesos

El pleno también instó a evaluar el desempeño de las empresas con pérdidas, a las cuales se suman cerca de 30 mipymes, así como las entidades y municipios que incumplen con la circulación mercantil y proyectos de desarrollo local hoy sujetos a un proceso de revisión que urge finalizar.

Al referirse a este tópico, Alexis Lorente Jiménez, gobernador de la provincia, refirió que el peso del aporte debe recaer en la necesaria recuperación de la empresa estatal socialista que debe seguir siendo la principal fuente de ingreso y aporte al presupuesto a partir de las posibilidades que el país le ha dado de encadenamiento, de búsqueda de otras opciones y, sin dejar de cumplir su objeto social, buscar otras alternativas para desarrollarse.

Deivy Pérez Martín instó a mejorar el funcionamiento de los grupos de bancarización.

La miembro del Comité Central del Partido Deivy Pérez Martín, primera secretaria de la organización en la provincia, llamó a sistematizar los resultados que se logran en los ejercicios de enfrentamiento, tanto de los que se realizan a nivel nacional como los que se hacen por la provincia o los municipios y llamó a un mayor accionar de los organismos impositores. «No puede existir impunidad y aquí el que debe tiene que pagar, hay que lograr que todas las declaraciones se hagan, que se inicien todas las cuentas fiscales y que todos cumplan con el tributo que tiene que realizar, precisó.

También instó a mejorar el funcionamiento de los grupos de bancarización: En los estados de opinión lo critican todos los días y todos los que estamos aquí no lo enfrentamos todos los días, la pasarela de pago es una burla al pueblo, hay que darle un viraje al tema de la bancarización en la provincia, que no es solo dinero en el cajero, es un concepto más amplio que tiene que ver con la informatización de la sociedad, apuntó.

El Pleno también valoró el enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades, un indicador en el que, sin dejar de reconocer cuánto falta, la provincia muestra una situación favorable al reportarse una disminución del 14 por ciento del registro delictivo del 2025 con respecto al 2024 y un 19,3 por ciento en el primer trimestre del año actual, con 405 hechos menos, entre los que se incluyen contracciones en el robo con fuerza y los hechos contra el ganado.

Al presentar el informe sobre el tema Julio Jiménez Luis, miembro del Buró Provincial del Partido, mostró el impacto que en ello tuvieron tres ejercicios de enfrentamiento que a nivel nacional se realizaron el pasado año y que permitieron que los hechos disminuyeran de una semana a otra.

Por lo nocivo de su manifestación, el pleno llamó a reforzar las acciones de control interno en las entidades, a propósito de la detección de 16 hechos de corrupción en el 2025 y la aparición de otros en el 2026.

Al término del encuentro y a horas del desfile por el Primero de Mayo, Deivy Pérez Martín refirió las motivaciones que animan la celebración en un contexto marcado por el incremento de las amenazas de agresión del Gobierno de Estados Unidos y dijo que los trabajadores junto a todo el pueblo tendrán la posibilidad de expresar su voluntad de que unidos vamos a seguir defendiendo la Patria y la obra de la Revolución.