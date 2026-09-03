Desbaratan un plan para secuestrar a Mbappé

El principal sospechoso es Clément L., un joven franco-suizo de 18 años que fue imputado junto con un presunto cómplice el pasado 21 de agosto en Nanterre por «robo en banda organizada»

El futbolista francés Kylian Mbappé figuraba entre los potenciales objetivos de una banda que planeaba secuestros y agresiones contra personas adineradas en Francia, reveló un reporte de Le Parisien. La Policía encontró en dos teléfonos incautados al presunto cabecilla 26 direcciones de cantantes, futbolistas y comerciantes seleccionados por su elevado patrimonio.

El principal sospechoso es Clément L., un joven franco-suizo de 18 años que fue imputado junto con un presunto cómplice el pasado 21 de agosto en Nanterre por «robo en banda organizada». Los investigadores sospechan que encargó una serie de agresiones a domicilio y proyectos de secuestro cometidos o preparados entre abril y agosto.

La investigación comenzó después de que tres falsos repartidores se presentaran el 25 de abril ante la vivienda de un relojero en Neuilly-sur-Seine, a las afueras de París. El comerciante sospechó de ellos y no abrió la puerta, por lo que los hombres huyeron y abandonaron una caja vacía en el lugar.

Días después, el 4 de mayo, dos hombres armados irrumpieron en la relojería de la misma víctima en París y se apoderaron de 11 relojes de lujo valorados en unos 150.000 euros. Uno de los sospechosos fue detenido media hora después tras chocar contra un camión cuando escapaba en una motocicleta ‘scooter’.

Kylian Mbappé calienta previo al partido contra el Málaga, Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, 30 de agosto del 2026. (Foto: Mateo Villalba/Getty Images)

Las pistas que permitieron descubrir el plan

Las huellas encontradas en la caja abandonada condujeron a los investigadores hasta Clément, quien ya se encontraba en prisión preventiva por causas de violación y proxenetismo, además de otro caso de robo en banda organizada. Según la investigación, desde una cárcel de Villepinte impartía órdenes a través de Snapchat bajo el seudónimo de ‘ester Z’.

Dos teléfonos incautados en prisión permitieron descubrir las 26 direcciones. Entre los potenciales blancos había joyeros, empresarios, artistas y deportistas. «Quería atacar también a un rapero y al futbolista Kylian Mbappé», afirmó una fuente judicial citada por el diario francés. En los registros también fueron encontrados precintos plásticos y cinco iPhones que todavía deben ser analizados.

Clément fue detenido el 19 de agosto cuando salía de un tribunal de Bobigny y permanece encarcelado y en aislamiento. Ante la Justicia admitió su participación, aunque negó ser el cerebro de la organización y aseguró que actuaba como intermediario entre un jefe cuya identidad no reveló y quienes ejecutaban las acciones. Este miércoles, la Cámara de Instrucción decidió mantenerlo en prisión y aislado del exterior.