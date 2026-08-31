Messi se despide de la Albiceleste

Tras más de 20 años con la camiseta albiceleste, el capitán argentino deja una trayectoria respaldada por la Copa del Mundo, tres títulos continentales y un récord estadístico sin precedentes en el fútbol internacional

Lionel Messi confirmó oficialmente el final de su etapa como jugador de la selección argentina. Tras 20 años de carrera internacional, el capitán se despide de la Albiceleste dejando un legado legendario. Su trayectoria, marcada inicialmente por los cuestionamientos y la presión de los resultados, culminó con la obtención de todos los títulos de mayor jerarquía en el balompié mundial.

Pese a tener la posibilidad de representar a España, país que lo acogió durante su formación, el delantero optó por defender la camiseta de su país natal. Su debut en la selección mayor se produjo el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría. Bajo la dirección técnica de José Pekerman, ingresó al minuto 63 con el dorsal 18. Aquel estreno duró apenas 93 segundos tras recibir una tarjeta roja directa, una acción insólita que marcó el punto de partida de un recorrido histórico.

Antes de este debut en la absoluta, demostró su talento y proyección al conquistar el Mundial Sub-20 de Países Bajos en 2005 y, posteriormente, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

A partir de su primer gol oficial, anotado el 1 de marzo de 2006, Messi construyó un registro difícil de igualar. Se retira con 125 goles en 207 partidos. Sus anotaciones se dividen en 21 tantos en Copas del Mundo, 35 en Eliminatorias Sudamericanas, 16 en Copa América y 54 en compromisos amistosos.

La racha de campeonatos incluyó la Copa América 2021 (1-0 frente a Brasil), la Finalissima 2022 ante Italia, y el Mundial de Qatar 2022, donde se consagró como el mejor jugador del torneo tras aportar 7 goles, incluido un doblete en la final contra Francia, y 3 asistencias. Su palmarés con el conjunto sudamericano se completó con la Copa América 2024 en Estados Unidos, tras vencer a Colombia.

El último torneo oficial de su carrera fue la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. A sus 39 años, Messi arribó a la cita mundialista tras liderar las eliminatorias como máximo artillero con ocho tantos. Durante el campeonato, exhibió un nivel impresionante tanto en la fase de grupos como en las rondas de eliminación directa, registrando una marca de 8 goles y 4 asistencias.

Aunque el equipo argentino cedió en la gran final ante España, se despidió compitiendo en el escenario más exigente del fútbol, liderando a su selección hasta el último día de su carrera internacional y logrando el subcampeonato.







Record con la Albiceleste

El paso de Lionel Messi por la selección argentina establece nuevas marcas en los libros de historia del deporte. Entre sus registros más destacados se encuentran:

Jugador con más partidos disputados: 207 encuentros.

207 encuentros. Máximo goleador histórico: 125 anotaciones.

125 anotaciones. Máximo asistidor histórico: 68 pases de gol.

68 pases de gol. Más capitanías: 156 partidos portando la cinta.

156 partidos portando la cinta. Más años consecutivos anotando: 19 años ininterrumpidos.

19 años ininterrumpidos. Más hat-tricks anotados: 10 tripletes.

10 tripletes. Más partidos disputados en Mundiales: 34 encuentros (récord absoluto).

34 encuentros (récord absoluto). Mayor participación directa en goles en Mundiales: 33 (entre goles y asistencias).

33 (entre goles y asistencias). Balones de Oro en Copas del Mundo: 2 (2014 y 2022).

2 (2014 y 2022). Máximo goleador histórico de las Eliminatorias Sudamericanas: 36 tantos.

Enzo Fernández dedica emotiva carta de agradecimiento a Lionel Messi

El centrocampista de la Selección Argentina, Enzo Fernández, difundió un mensaje de reconocimiento dirigido a Lionel Messi, en el cual repasa la trascendencia del atacante rosarino en su desarrollo profesional y la experiencia compartida en el equipo nacional que culminó con la consecución del título en Catar 2022.

En el escrito, el actual futbolista del Chelsea FC rememoró los momentos en que, siendo un jugador juvenil, analizó la diferencia de edad con el delantero ante el aviso de su retiro del conjunto nacional en 2016. Fernández señaló que el posterior retorno del capitán permitió que aquella meta de coincidir en la cancha se concretara al integrarse a la selección absoluta, compartiendo vestuario, concentraciones y la conquista del máximo trofeo internacional.

El mediocampista destacó el papel fundamental ejercido por el atacante dentro de la dinámica de grupo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Según detalló el volante, el referente rosarino mantuvo una postura cercana hacia los futbolistas jóvenes que se incorporaron al proceso, brindando apoyo personal, orientación profesional y serenidad en medio de los compromisos de mayor exigencia competitiva.

Finalmente, el jugador manifestó la complejidad que significará para la delegación argentina afrontar los futuros ciclos de entrenamiento y concentración sin la presencia activa del dorsal número diez en la alineación titular. Las palabras de Fernández sintetizan el impacto que la figura del histórico capitán deja en la camada de jóvenes deportistas encargados de dar continuidad al proyecto deportivo liderado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en las próximas citas internacionales.

(Con informaciones de TeleSur)