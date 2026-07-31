Infantino “es la persona equivocada” para dirigir la FIFA, dice el primer ministro británico

El dirigente, reconocido aficionado del Everton, consideró “indignante” la iniciativa impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El recién nombrado primer ministro británico, Andy Burnham.

El rechazo a la propuesta de Gianni Infantino de crear la FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto que contempla la participación de capital privado en la explotación comercial de la Copa del Mundo, sumó este viernes una nueva voz crítica con el pronunciamiento del primer ministro británico Andy Burnham.

El dirigente, reconocido aficionado del Everton, consideró “indignante” la iniciativa impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y aseguró que “la idea de que eso pudiera siquiera plantearse demuestra que es la persona equivocada para dirigir la organización”.

Las críticas no se han limitado al ámbito político. Dentro de la propia estructura del fútbol internacional, la propuesta también enfrenta resistencia. La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se alineó con la UEFA y la CONCACAF en oposición a la creación de la FFE, al considerar que el proyecto podría modificar el modelo actual de gestión comercial de la Copa del Mundo.

La controversia alcanzó además al entorno cercano de Infantino. Carlos Cordeiro, asesor y considerado una de las personas de confianza del presidente de la FIFA, presentó su dimisión tras calificar la iniciativa como “perjudicial” para el fútbol.

La FIFA Forward Enterprise forma parte de los planes para explorar nuevas vías de financiamiento y explotación comercial del principal torneo del fútbol mundial, por lo que la iniciativa ha generado cuestionamientos entre federaciones y dirigentes que advierten sobre una posible pérdida de control del deporte por parte de sus organismos tradicionales.

UEFA rechaza privatización de la Copa Mundial de Futbol y CONCACAF debate sobre el tema

Las 41 federaciones miembro de la CONCACAF fueron convocadas este jueves a una reunión de emergencia para analizar el controvertido plan impulsado por la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, que propone vender participaciones de sus torneos a inversores privados.

La iniciativa, que ya generó un fuerte rechazo por parte de la UEFA, amenaza con abrir una brecha sin precedentes en el fútbol mundial.

La reunión se produce días después de que la propia CONCACAF emitiera un comunicado oficial en el que expresó su preocupación por el proyecto, señalando que “nos preocupa profundamente la falta de garantías procesales”.

La postura de la CONCACAF se suma así a la ya manifestada por la UEFA y sus 55 asociaciones miembro, que anunciaron que podrían ausentarse de las competencias organizadas por la FIFA mientras se mantenga este proceso.

En un comunicado contundente, el organismo europeo afirmó que “el fútbol no puede hipotecar su futuro en aras del beneficio económico”.

La iniciativa de Infantino, que busca abrir la puerta a fondos de inversión privados en torneos como el Mundial de Clubes o la propia Copa del Mundo, ha encendido las alarmas en diversas confederaciones, que temen una pérdida de control sobre el deporte y una creciente mercantilización del balompié.