Descarga eléctrica causa muerte de adolescente en Las Tunas y heridas a dos menores

De acuerdo con las estadísticas disponibles, los comúnmente llamados rayos son la primera causa de muerte por fenómenos naturales en el país

Según datos oficiales, entre 1987 y 2023 se registraron en Cuba al menos mil 892 muertes por tormentas eléctricas. (Foto: ACN).

Una descarga eléctrica atmosférica al norte de la ciudad de Las Tunas cobró la vida este domingo de un adolescente y causó lesiones a dos niñas, según pudo confirmar el diario 26 de esa provincia oriental.

Los tres menores se encontraban en el patio de un domicilio en el barrio de Santa María, consejo popular Aeropuerto, al norte de la capital provincial, cuando se produjo la descarga eléctrica que privó de la vida a un adolescente de 13 años de edad; al unísono, causó lesiones a dos niñas de 9 y 10 años de edad, respectivamente. Ambas infantes son atendidas en el hospital pediátrico Mártires de Las Tunas de la cabecera territorial y están fuera de peligro, confirmaron fuentes de esa instalación asistencial.

De acuerdo con las estadísticas disponibles, los comúnmente llamados rayos son la primera causa de muerte por fenómenos naturales en el país.

En 2025, dos adolescentes de 13 y 16 años en Bauta, provincia de Artemisa, murieron mientras jugaban fútbol al aire libre durante una tormenta eléctrica; ese mismo año, tres adolescentes (de 13 y 14 años) en Manicaragua, VillaClara, también perdieron la vida al ser alcanzados por un rayo en una zona elevada donde buscaban señal de Internet con sus teléfonos móviles, al tiempo que una cuarta persona resultó herida. En Colón, provincia de Matanzas, una mujer de 42 años falleció mientras realizaba labores agrícolas durante una tormenta; y en Moa, Holguín, se reportó el fallecimiento de tres personas y otras cuatro resultaron heridas tras el impacto de un rayo en el poblado rural de Cupey.

Según datos oficiales, entre 1987 y 2023 se registraron en Cuba al menos mil 892 muertes por tormentas eléctricas, con un promedio de 51 fallecimientos por año.

Ante la ocurrencia de lluvias y tormentas eléctricas, los expertos recomiendan “alejarse de terrenos abiertos y despejados, como praderas o cultivos”; pues en estos espacios, advierten, “sobresalimos bastante del terreno y nos convertimos en pararrayos”. Igualmente, sugieren “aislarse del suelo y del contacto con charcos o zonas mojadas. Salir inmediatamente y alejarse de ríos, piscinas, lagos, el mar y otras masas de agua”.

Asimismo, los especialistas del proyecto Tormentas, aconsejan (https://www.facebook.com/share/p/19hraKgSiW/) que “si notamos cosquilleo en el cuerpo, se nos eriza el cabello, o vemos brillar y echar chispas a un objeto de metal hay que echarse al suelo inmediatamente, porque la descarga de un #rayo resulta inminente”.

“Es totalmente falsa la creencia popular de que un rayo no cae dos veces sobre un mismo lugar”, insisten.