Nepal eleva a 1 355 los muertos y mantiene en casi 5 000 los desaparecidos tras la riada

Pese al tiempo transcurrido desde el desastre, las esperanzas en la «zona cero» se han reavivado en los últimos días tras el hallazgo con vida de cuatro personas. (Foto: Internet)

Nepal elevó este lunes a 1.355 los muertos y mantuvo en 4.996 la cifra de desaparecidos a casi dos semanas desde la mortal riada que arrasó asentamientos enteros cerca de la frontera con el Tíbet (China), mientras que miles de rescatistas siguen intentando hallar sobrevivientes.

El número de víctimas mortales aumentó en 14 respecto al domingo, según el último reporte de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), publicado con datos hasta las 11.00 hora local (5.15 GMT).

Entre los desaparecidos figuran al menos 589 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles. La identificación sigue siendo el mayor desafío, hasta el momento, el Gobierno nepalí solo ha podido entregar 98 cuerpos a sus respectivas familias.

El Gobierno nepalí mantiene un despliegue sin precedentes con 21.402 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad (Ejército, Policía y Fuerza Armada) operando sobre el terreno. Estas labores han permitido auxiliar y poner a salvo hasta el momento a 13.396 personas.

Pese al tiempo transcurrido desde el desastre, las esperanzas en la «zona cero» se han reavivado en los últimos días tras el hallazgo con vida de cuatro personas. El sábado, los equipos rescataron a Chandrika Shrestha una mujer de 64 años que sobrevivió once días sepultada por una gruesa capa de lodo en su vivienda del mercado de Betrawati (Nuwakot).

En la vecina región china del Tíbet, también duramente golpeada por la avalancha de lodo y rocas del pasado 26 de agosto, el último balance difundido por las autoridades eleva a 43 los fallecidos, mientras 519 personas siguen todavía desaparecidas.