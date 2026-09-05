Rescatan a ciudadano chino 10 días después de la riada en Nepal

La Policía de Nepal dio a conocer este sábado que el número de muertos por la devastadora riada aumentó a 1.344 y el de desaparecidos se sitúa en cerca de 5000

Foto: EFE

El Ejército de Nepal informó que un ciudadano chino fue rescatado este sábado con vida del túnel de la hidroeléctrica Upper Trishuli-1, en el norte de ese país, diez días después de las devastadoras riadas que arrasaron la zona.

Luego de confirmar la noticia del rescate, el Ejército nepalí indicó que continúan las operaciones en los túneles del complejo, con la esperanza de encontrar supervivientes bajo tierra.

Este viernes, el portavoz del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet, informó que dos trabajadores fueron rescatados con vida de un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A.

De acuerdo con el vocero, ambos trabajadores dijeron que hay más personas vivas en el interior.

La Policía nepalí, en tanto, dio a conocer este sábado que el número de muertos por la devastadora riada, que el pasado 26 de agosto afecto a una zona fronteriza entre Nepal y la región china del Tíbet, aumentó a 1.344 y el de desaparecidos se sitúa en 4.886.

De acuerdo con fuentes oficiales, entre los desaparecidos figuran alrededor de 600 ciudadanos extranjeros.

Las autoridades chinas han reportado que el fenómeno natural ha provocado 31 fallecidos y 531 desaparecidos en la región del Tíbet.