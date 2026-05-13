Pensamiento y legado de Fidel abren debates en Voces de la República

Una treintena de trabajos se dan cita hasta este jueves en el coloquio espirituano

La figura del líder Fidel Castro marcó el inicio del encuentro. (Fotos: Lisandra Gómez/ Escambray)

Hablar de Fidel Castro es hablar del Apóstol, sentenció en el panel inaugural del XXVIII Coloquio Voces de la República la doctora en Ciencias Aracelis María Rivera, profesora de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez.

“Más que el homenaje, lo vinculamos a una reflexión con el auditorio, que lo llevó a valorar una posición del poeta Pablo Neruda, quien expresó que existen hombres de centuria. Pero condena esa situación a que son figuras que nacen solo una vez cada 100 años”.

Presentó, junto a la joven Azul Gabriela González, la ponencia El antimperialismo y la oratoria de Fidel Castro, durante la cual analizó momentos cruciales de la formación del Comandante en Jefe, quien tuvo como guía al Héroe Nacional.

“Más que demostrar que Martí es el hombre del siglo XIX y Fidel, el del siglo XX, lo que sin lugar a duda ocurrió y que los dos son los cubanos más universales que tenemos, nos centramos en ver cómo sus vidas y obras al servicio de la Patria los condiciona como hombres atemporales, eternos. Los dos acompañan la idea de la formación de que es posible una Patria mejor en Cuba”.

Otros temas también movieron los debates en el día inaugural del evento, donde confluyen más de 35 estudios procedentes de las provincias de La Habana, Artemisa, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Camagüey. Entre ellos, se distinguieron “Huella femenina revolucionaria espirituana en la década de 1950” y “Enrique Villegas y Piro Abreu. Lealtad al Directorio Revolucionario”.

Para este jueves, se prevé el cierre del XXVIII Coloquio Voces de la República con otras disertaciones y el esperado panel de clausura dedicado a la Recepción martiana, así como la presentación de la convocatoria para la próxima edición.