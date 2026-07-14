ONEI: Descienden visitas de cubanos residentes en el exterior durante el primer trimestre de 2026

La disminución más pronunciada se registró entre los cubanos provenientes de Estados Unidos

Fuente: ONEI

La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) de Cuba reportó una significativa disminución en el número de visitantes de la comunidad cubana en el exterior durante el primer trimestre de 2026. Según los datos oficiales, entre enero y marzo de este año arribaron a la Isla 11.256 personas de este segmento, lo que representa 9.973 visitantes menos en comparación con el mismo período de 2025.

Esta caída del 32,8 % en las visitas de la diáspora se enmarca en el desplome general del sector turístico cubano, que en el primer trimestre recibió un total de 298.057 turistas internacionales, un 48 % menos que en el mismo lapso del año anterior.

Estados Unidos, el mercado con la mayor reducción

La disminución más pronunciada se registró entre los cubanos provenientes de Estados Unidos, que fueron 8.636 menos que en el primer trimestre de 2025. Este mercado es el principal punto de embarque para la comunidad cubana en el exterior, concentrando aproximadamente el 86 % de los viajes de este segmento.

Le siguen los cubanos residentes en Alemania, con una reducción de 407 visitantes en el período analizado.

A pesar de la tendencia general a la baja, la ONEI registró un incremento en el número de visitantes procedentes de varios países, aunque en cifras muy reducidas:

Turkmenistán : 6 más

: 6 más Islas Turcas y Calcos : 4 más

: 4 más Islas Caimán : 3 más

: 3 más Bahamas : 3 más

: 3 más Angola : 3 más

: 3 más Antillas Neerlandesas : 1 más

: 1 más Surinam: 1 más

Uno de los datos más llamativos del informe es que, durante el primer trimestre de 2026, no se recibió ningún visitante de la comunidad cubana proveniente de Alemania y Canadá. Esto contrasta fuertemente con el mismo período de 2025, cuando estos países figuraban entre los principales puntos de embarque para los cubanos residentes en el exterior.

Contexto de la crisis turística

La caída en las visitas de la diáspora se produce en un contexto de grave crisis para el sector turístico cubano, afectado por la crisis económica que atraviesa el país, la falta de combustible que ha provocado la cancelación de rutas aéreas y el recrudecimiento de las sanciones estadounidenses.

Durante los cinco primeros meses de 2026, las visitas de la comunidad cubana en el exterior acumularon una caída del 39 %, hasta las 60.874 personas. En ese mismo período, el total de turistas internacionales que llegaron a Cuba fue de 359.491, un 58,4 % menos que en 2025.

La tasa de ocupación hotelera internacional en el primer trimestre de 2026 cayó al 12,9 %, menos de la mitad del ya bajo 23,7 % registrado en el mismo período del año anterior.

Con información de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba (ONEI).