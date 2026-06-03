Desde Trinidad honor al oficio del bibliotecario (+fotos)

Próximo a celebrarse su día este 7 de junio, la Oficina del Conservador de la Ciudad y el Valle de los Ingenios reconoce el amor y la entrega de quienes promueven el amor por los libros

El oficio del bibliotecario reunió a varias generaciones de trinitarios. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

Hermoso, como el oficio del bibliotecario, resultó el homenaje que Trinidad dedicó a quienes acortan distancias entre libros y lectores, y a la Biblioteca Pública Gustavo Izquierdo Tardío, institución faro de la cultura desde su apertura el 23 de abril de 1963.

Varias generaciones coincidieron en este encuentro, organizado por la Oficina del Conservador de Trinidad y el Valle de los Ingenios, y en el que se evocó la impronta de personas que aportaron a la espiritualidad de los trinitarios. América Esther Guerra, Dolores Zayas, Cristina Bastida, Ofelia Barceló… son algunos de los nombres que trascienden de esa etapa dorada de la bibliotecología en la ciudad.

De esta institución que durante décadas se ha erigido como templo del conocimiento y guardiana de la memoria histórica de la ciudad, habló con emoción Bárbara Venegas Arboláez, Historiadora de Trinidad, quien trabajó en el centro recién egresada de la especialidad de Filología.

Por su parte, Felicia Argüelles Montalván compartió detalles de la colección de Fondos Raros y Valiosos, la única que atesora una biblioteca de su tipo en el país; mientras Caridad Pineda, actual directora, agradeció el reconocimiento y la dedicación de un colectivo- en su mayoría mujeres- que defiende el amor por la lectura, más allá de la Internet y los libros digitales.

Como parte de este homenaje, donde también estuvieron presentes bibliotecarias que laboran en centros educacionales del municipio, se presentó una muestra fotográfica dedicada al quehacer de esta institución. Las más de cincuenta instantáneas recogen momentos importantes de este sitio lleno de magia y de las personas que trabajan allí.

A través de la música de Félix Cintra se recordó, además, a la trovadora Nélida Pomares, recientemente fallecida, y dueña de una voz melodiosa que se inscribe entre lo más preciado de la historia del pentagrama en la tercera villa de Cuba.