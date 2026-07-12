Pasadía en Ma Dolores, una opción para el verano (+fotos)

Desde el pasado 28 de junio la villa de recreo Ma Dolores ofrece el servicio de pasadías para los visitantes

El establecimiento, ubicado a pocos kilómetros de Trinidad, se caracteriza por la belleza natural del paisaje.

El hotel finca Ma Dolores, de Trinidad, abre sus puertas durante todo el verano con el servicio de pasadías y variadas ofertas gastronómicas para los visitantes, de acuerdo con fuentes de la instalación.

El establecimiento, ubicado a pocos kilómetros de Trinidad, se caracteriza por la belleza natural del paisaje, que proporciona además la posibilidad de disfrutar de su piscina, que cuenta con una división para niños y otra para adultos.

“La piscina se encuentra funcionando sin problemas. Actualmente contamos con todo lo necesario para su limpieza”, confirmó Milagros Gándaras Enríquez, económica del lugar.

El centro pertenece al circuito 108 de La Boca, que ha sido priorizado para contar con servicio de forma permanente durante el verano; no obstante, la cocción de los alimentos se garantiza siempre con carbón.

Estructuralmente, la villa de recreo Ma Dolores se encuentra en buen estado para recibir a todos los visitantes y, junto a la playa, se perfila como uno de los principales atractivos turísticos de esta etapa veraniega.