Pasadía en Ma Dolores, una opción para el verano (+fotos)

El hotel finca Ma Dolores, de Trinidad, abre sus puertas durante todo el verano con el servicio de pasadías y variadas ofertas gastronómicas para los visitantes, de acuerdo con fuentes de la instalación.
El establecimiento, ubicado a pocos kilómetros de Trinidad, se caracteriza por la belleza natural del paisaje, que proporciona además la posibilidad de disfrutar de su piscina, que cuenta con una división para niños y otra para adultos.
“La piscina se encuentra funcionando sin problemas. Actualmente contamos con todo lo necesario para su limpieza”, confirmó Milagros Gándaras Enríquez, económica del lugar.
El centro pertenece al circuito 108 de La Boca, que ha sido priorizado para contar con servicio de forma permanente durante el verano; no obstante, la cocción de los alimentos se garantiza siempre con carbón.
Estructuralmente, la villa de recreo Ma Dolores se encuentra en buen estado para recibir a todos los visitantes y, junto a la playa, se perfila como uno de los principales atractivos turísticos de esta etapa veraniega.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.