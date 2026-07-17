Designado Andy Burnham nuevo primer ministro del Reino Unido

El nuevo premier deberá afrontar desafíos inmediatos como la crisis del costo de vida, las tensiones en el servicio nacional de salud y la redefinición de la política exterior británica

Burnham, de 56 años y exalcalde del Gran Mánchester, contó con el respaldo de 369 de los 403 diputados y de todos los sindicatos afiliados a la formación.

El político laborista Andy Burnham fue designado este viernes nuevo primer ministro del Reino Unido, en sustitución de Keir Starmer, según anunció su Partido en conferencia especial.

El nuevo jefe de Gobierno asumirá el cargo el próximo 20 de julio, tras un proceso interno en el que Burnham fue el único candidato en cumplir los requisitos de nominación. La decisión fue comunicada por Shabana Mahmud, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de esa fuerza política durante un acto transmitido por Sky News.

Un candidato obtuvo 379 nominaciones. Superó el umbral establecido del 20 por ciento de los votos del grupo parlamentario y pasó a la siguiente fase. El otro aspirante recibió solo una postulación y no cumple los requisitos, explicó Mahmud ante los aplausos de la audiencia.

Burnham, de 56 años y exalcalde del Gran Mánchester, contó con el respaldo de 369 de los 403 diputados y de todos los sindicatos afiliados a la formación. Su designación, calificada por la prensa británica como una «coronación», se produjo sin rivales después de que la diputada Katherine West, crítica de Starmer, fuera nominada sin su consentimiento y quedara fuera del proceso.

Analistas políticos consideran que la llegada de Burnham representa un giro hacia un laborismo más conectado con las bases regionales y los movimientos sociales, aunque su política exterior va más bien por el apoyo a proyectos militares de Occidente.

El nuevo premier deberá afrontar desafíos inmediatos como la crisis del costo de vida, las tensiones en el servicio nacional de salud y la redefinición de la política exterior británica. Su gestión será observada de cerca tanto por la alianza atlántica como por los socios europeos, en un contexto de inestabilidad geopolítica.

La transición en el número 10 de Downing Street se producirá sin el habitual periodo de campaña interna, lo que refleja el consenso alcanzado en torno a la figura de Burnham. Los mercados y la opinión pública esperan con expectación sus primeras medidas al frente del Gabinete.