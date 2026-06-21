Central sindical británica renueva su apoyo a Cuba ante recrudecimiento del bloqueo

Durante los dos mandatos de Trump, la administración estadounidense ha impuesto más de 240 medidas punitivas adicionales contra Cuba

La moción exige al Gobierno británico que presione a Estados Unidos para que elimine a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. (Foto: Cubaminrex/Archivo)

La central sindical británica UNISON reafirmó en su reciente conferencia nacional su histórico compromiso con Cuba, en un contexto marcado por el endurecimiento de las sanciones de Washington.

Durante los dos mandatos de Donald Trump, la administración estadounidense ha impuesto más de 240 medidas punitivas adicionales contra la mayor de las Antillas, que se suman al bloqueo económico, comercial y financiero vigente desde hace más de seis décadas.

Según el último informe de Cuba ante Naciones Unidas, en un solo año las pérdidas económicas ascendieron a más de 7 600 millones de dólares, de los cuales 290 millones corresponden al sector de la salud. Esta situación ha provocado un desabastecimiento crítico en los hospitales y más de la mitad de los 651 medicamentos de la lista básica de fármacos no están disponibles actualmente.

La moción presentada en la conferencia de delegados, celebrada en Brighton, exige al Gobierno británico que presione a Estados Unidos para que elimine a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esta designación disuade la inversión extranjera, limita el acceso a la banca internacional y perjudica tanto la atención sanitaria doméstica como el programa médico internacional cubano.

Uno de los delegados subrayó: “Nuestro sindicato tiene un orgulloso historial de apoyo a los compañeros cubanos. En ningún lado es más evidente la devastación de este bloqueo que en el sistema de salud. La atención preventiva de Cuba ha sido envidiada en el mundo, con más médicos per cápita que cualquier otro país, pero ahora se realizan operaciones a la luz de las linternas y faltan medicamentos esenciales”.

Por su parte, un delegado del foro nacional de jóvenes afiliados, que viajó recientemente a Cuba con un grupo de jóvenes de UNISON Escocia, relató: “Visitamos varios centros de trabajo públicos y vimos el impacto atroz del bloqueo. Me impresionó la increíble resiliencia de nuestros colegas y afiliados sindicales en Cuba, pero este bloqueo es un ataque directo a los trabajadores”.

La escasez de anticonceptivos, preservativos, vitaminas, ácido fólico y pruebas tempranas de embarazo ha afectado gravemente la salud reproductiva de las mujeres.

El delegado explicó: “Visitamos un hogar de acogida que brinda apoyo médico a mujeres con embarazos de alto riesgo. Históricamente, Cuba ha tenido una educación sexual de alta calidad, pero el bloqueo ha provocado un aumento de los embarazos no deseados y de la mortalidad infantil”.

Como consecuencia del bloqueo, la tasa de muertes por cada mil nacidos vivos ha aumentado más de un 50 %, al pasar de 5 a 8,2 defunciones por cada 1 000 nacimientos.

La moción fue aprobada por unanimidad, ratificando así la solidaridad activa de UNISON con el pueblo cubano y su rechazo frontal a las medidas coercitivas unilaterales.