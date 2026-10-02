Destaca Díaz-Canel trabajo comunitario en zona de defensa de Cuba

Durante una jornada por el Día Nacional de la Defensa, Díaz-Canel resaltó el trabajo realizado para articular las funciones previstas para tiempos de paz y de guerra

Díaz-Canel intercambió con integrantes del Consejo de Defensa de Zona de Punta Brava. (Foto: PL)

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, destacó este viernes los avances en la preparación y el trabajo comunitario en la zona de defensa de Punta Brava, en el municipio habanero de La Lisa.

Durante una jornada por el Día Nacional de la Defensa, Díaz-Canel intercambió con integrantes del Consejo de Defensa de Zona de Punta Brava y resaltó el trabajo realizado para articular las funciones previstas para tiempos de paz y de guerra.

El mandatario señaló que este enfoque permite convertir las zonas de defensa en espacios de dirección que, además de preparar a la población ante situaciones de defensa, atienden problemas cotidianos de los habitantes.

Fidel Alemán, presidente del Consejo de Defensa de Punta Brava, informó que el territorio abarca unos 10 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 20 brigadas de producción y defensa, además de las Milicias de Tropas Territoriales y otras fuerzas.

Durante el intercambio se abordaron las acciones de aviso y protección de la población, así como las tareas del grupo económico-social para atender asuntos relacionados con el pago a jubilados o la atención a personas vulnerables.

También se analizaron dificultades vinculadas al abastecimiento de agua y el servicio eléctrico, mientras la producción de alimentos figuró entre las prioridades de la zona, que dispone de poco más de 400 hectáreas de tierras agrícolas.

Díaz-Canel llamó a aprovechar las tierras disponibles y acelerar su entrega a las personas que las solicitan, además de ampliar el uso de áreas aptas para cultivos y ganadería.

Durante la jornada, Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, recordó que Punta Brava fue una de las zonas pioneras del Programa de la Agricultura Urbana impulsado por el líder de la Revolución cubana, Raúl Castro.

El presidente del Consejo de Defensa también informó sobre nuevos proyectos de trabajo vinculados con la implementación en el territorio de las 176 transformaciones económicas y sociales.