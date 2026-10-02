Brasil: Lula llama a evitar segunda vuelta durante movilización en Río

El actual mandatario dijo estar convencido de que ganará el 4 de octubre y pidió a la militancia trabajar hasta el último momento para elegir también senadores y diputados de su campo político

La movilización reunió a miles de personas. (Foto: PL)

El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que no hay razón para una segunda vuelta electoral y llamó a sus seguidores a movilizarse para los comicios del domingo.

Durante una caminata de campaña por el centro de Río de Janeiro, Lula dijo estar convencido de que ganará el 4 de octubre y pidió a la militancia trabajar hasta el último momento para elegir también senadores y diputados de su campo político.

“Estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones el domingo. No hay por qué tener segunda vuelta”, afirmó el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT), quien disputará la Presidencia con otros 11 candidatos, entre ellos el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

La movilización, que recorrió el trayecto entre la iglesia de la Candelaria y Cinelândia, reunió a miles de personas, según reportó Brasil de Fato.

El jefe de Estado estuvo acompañado por los candidatos al Senado Benedita da Silva, del PT, y Pedro Paulo, del Partido Social Democrático, además de autoridades locales.

Lula dedicó parte de su discurso a pedir la movilización de los electores mayores de 70 años, quienes no están obligados por ley a votar en Brasil.

El gobernante llamó a la militancia a conversar con ese segmento durante las últimas horas antes de los comicios para estimular su participación.

Vinculó ese pedido con la defensa del Estado democrático de derecho y recordó a quienes participaron en la reconstrucción posterior al régimen militar instaurado en 1964 y que se prolongó hasta 1985.

Lula también lanzó críticas contra Flávio Bolsonaro y cuestionó el eventual retorno de la familia Bolsonaro al Gobierno.

En su discurso, asoció al adversario con las controversias relacionadas con el Banco Master y la seguridad social, sostuvo que está en juego la continuidad de la democracia brasileña y pidió impedir que candidatos de la derecha lleguen al Senado.

“No podemos permitir que este país elija a una persona que, siendo senador de la República, salió en defensa de un policía que mató a una niña de cinco años”, manifestó.

Tales declaraciones hicieron referencia a la actuación de Flávio Bolsonaro como abogado de defensa del policía militar Bruno Dias Delaroli, acusado por el Ministerio Público de Río de Janeiro de matar a Ana Clara Gomes Machado, de cinco años, en 2021.

Durante la caminata, Lula también destacó la audiencia de la entrevista que concedió anoche al podscast Flow, la cual registró 1,6 millones de espectadores durante su transmisión en vivo, al tiempo que cuestionó el papel de los medios de comunicación en la campaña electoral.