Reconocen a cederistas y organizaciones de base de toda Cuba (+fotos)

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la ceremonia de reconocimientos

Periódico Granma

25 septiembre, 2026 - 5:57am

Entregan de reconocimientos como la medalla Por la defensa de la patria y la unidad del barrio y la distinción 28 de Septiembre. (Fotos: Dunia Álvarez Palacios)

«El barrio es el espacio donde confluimos todos, donde la unidad de nuestro pueblo es más hermosa y palpable».

Así se afirmó este jueves, en un acto que, como parte de las celebraciones por los 66 años de creados los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), se dedicó a reconocer a cederistas y organizaciones de base de todo el país que se destacan en el trabajo integral desde los barrios.

En presencia del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el vicecoordinador nacional de la organización, Yosveny Verdeal Castellanos, resaltó el protagonismo que en todos los momentos decisivos de la Revolución han tenido los CDR, a los cuales calificó como «una gran familia».

En la ceremonia fue entregada la bandera 28 de Septiembre –la más alta condecoración que otorgan los CDR– a 11 personas y dos colectivos laborales por ser referencia nacional en la labor desde el barrio.

Además, casi dos centenares de cederistas, entidades, actores económicos estatales y no estatales, y otros recibieron reconocimientos como la medalla Por la defensa de la patria y la unidad del barrio y la distinción 28 de Septiembre.

Junto a Díaz-Canel, presidieron tambié la actividad los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización; y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas; así como Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los CDR.

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