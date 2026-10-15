Destaca Lula fortaleza comercial de Brasil ante presiones de EEUU

Durante una entrevista en vivo con TV Globo, el mandatario brasileño confirmó que representantes de ambos gobiernos continúan negociando

“Quien debería estar preocupado por nosotros es Estados Unidos”, sostuvo Lula. (Foto: PL)

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió este jueves la posición de Brasil ante las presiones comerciales de Estados Unidos y afirmó que Washington depende más de los productos brasileños que su país del mercado norteamericano.

“Tenemos más cosas que ellos necesitan que cosas que nosotros necesitamos de ellos”, declaró el mandatario durante una entrevista en vivo con TV Globo, al referirse a las negociaciones bilaterales sobre los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

Lula aseguró que mantiene una relación “civilizada” con su homólogo estadounidense, pese a las tensiones iniciales, y expresó confianza en que ambos gobiernos alcancen un acuerdo para resolver las diferencias comerciales.

El presidente recordó que sostuvo tres conversaciones con Trump, a quien dijo haber transmitido la importancia de evitar enfrentamientos entre “las dos mayores democracias occidentales”, y confirmó que representantes de ambos gobiernos continúan negociando.

“No quiero aplicar la reciprocidad, quiero seguir negociando, pero si fuera necesario, lo haremos”, advirtió, al dejar abierta la posibilidad de adoptar medidas de respuesta a los aranceles si fracasan las conversaciones.

Al evaluar el impacto de las tarifas de Trump sobre la economía brasileña, Lula afirmó que el intercambio comercial con Estados Unidos cayó nueve por ciento, mientras las relaciones comerciales con otros países registraron incrementos.

Según los datos citados por el mandatario, el comercio con China creció 20 por ciento, con Indonesia 15 por ciento, con Alemania 16 por ciento y con Vietnam 13 por ciento.

“Quien debería estar preocupado por nosotros es Estados Unidos”, sostuvo Lula, al destacar la diversificación de los vínculos comerciales brasileños y el crecimiento de las relaciones con otros socios internacionales.

En otra parte del diálogo con la periodista Renata Lo Prete, el gobernante también reconoció dificultades para comunicar a la población los resultados de su gestión, al explicar que su actual administración dedicó los primeros años a recuperar capacidades estatales y reactivar políticas públicas.

Consultado sobre la relación con el Congreso Nacional, donde la derecha tendrá una presencia mayoritaria a partir del próximo año, Lula defendió la negociación con distintas fuerzas políticas como condición para gobernar y recordó que durante su actual mandato consiguió aprobar medidas como la reforma tributaria.

Las declaraciones se produjeron durante la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas, prevista para el 25 de octubre, en la que el jefe de Estado busca la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro.