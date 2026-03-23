Destaca presidente de Angola participación de Cuba en Cuito Cuanavale

João Lourenço envió un mensaje a propósito del aniversario 38 de esa victoria, que marcó el fin del régimen del apartheid y la consolidación de la paz en el sur de África

Cuito Cuanavale marcó el fin del régimen del apartheid y la consolidación de la paz en el sur de África. (Foto: PL)

El presidente de Angola, João Lourenço, destacó este lunes la participación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en la Batalla de Cuito Cuanavale, cuyo triunfo se logró el 23 de marzo de 1988.

En un mensaje a propósito del aniversario 38 de esa victoria, que marcó el fin del régimen del apartheid y la consolidación de la paz en el sur de África, el mandatario resaltó igualmente el firme liderazgo del Comandante en Jefe cubano, Fidel Castro Ruz (1926-1916).

“En este día, rendimos profundo homenaje a los héroes y heroínas que, con supremo sacrificio, contribuyeron a la conquista de la libertad, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos del África austral”, sostuvo el jefe de Estado angoleño en la nota, publicada en las redes sociales de la Presidencia.

Lourenço felicitó a las Fuerzas Armadas de Angola en nombre del pueblo, y exhortó a seguir manteniendo vivo, con “profundo sentido de patriotismo y reverencia”, el legado del 23 de marzo, consagrado como el Día de la Liberación del África Austral.

Refirió que este aniversario simboliza el coraje, la valentía, la resistencia y la determinación del pueblo angoleño y de los pueblos del continente africano en la lucha contra la opresión colonial, el apartheid y todas las formas de dominación.

Recordó que fueron cinco largos meses de la Batalla de Cuito Cuanavale, y apuntó que el legado de sus “heroicos combatientes” permanece vivo como fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras.

Reafirmó el compromiso con la preservación de la paz, la unidad y la soberanía de los Estados de la región austral del continente, además de considerar la fecha como un momento de reflexión sobre los desafíos actuales.

En tal sentido, mencionó la necesidad del fortalecimiento de las instituciones democráticas, la promoción de la justicia social y la consolidación de la estabilidad política, para “la construcción de un futuro basado en la libertad, la igualdad y el progreso colectivo”.