Titular del Parlamento cubano participa en acto por la independencia de Angola

Como parte de su actual visita oficial a Angola, Lazo fue recibido este lunes por Joao Manuel Gonçalves Lourenço, presidente angoleño, a quien entregó cartas del General de Ejército Raúl Castro Ruz y de su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento), participó este martes en el Acto Central de Conmemoración del aniversario 50 de la independencia nacional de Angola, celebrado en la Plaza de la República, en Luanda.

A través de la red social X, el Parlamento cubano compartió imágenes del acto conmemorativo, al que asistieron representantes de alto nivel de alrededor de 20 países.

En las misivas, los líderes cubanos trasladaron felicitaciones al pueblo angolano y a sus principales autoridades con motivo del aniversario 50 de su independencia nacional y por los 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Angola.

Lazo agradeció al jefe de Estado angoleño por la condecoración conferida, el pasado 6 de noviembre, al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, y al General de Ejército Raúl Castro Ruz, con la medalla por el Aniversario 50 de la Independencia Nacional en su máxima clase «Honor», y por su reconocimiento a la contribución del pueblo cubano a la gesta independentista de esta nación y al fin del apartheid.

Resaltó el respaldo de Angola, en el Segmento de Alto Nivel del 80 Período de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al exigir el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, y por la exclusión de Cuba de la espuria lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo.

El presidente del legislativo cubano sostuvo un fructífero encuentro con los colaboradores cubanos en esa nación africana, a quienes calificó como dignos continuadores de la epopeya de Angola, herederos del internacionalismo como práctica vibrante y cotidiana.

Reconoció el apoyo de las brigadas cubanas en la reconstrucción angolana en ámbitos esenciales como la salud y la educación, en beneficio del pueblo.

Su esfuerzo es nuestro mayor orgullo y la confirmación de que, juntos, Cuba y Angola siguen siendo invencibles, manifestó Lazo.

Como parte de sus jornadas de trabajo, el presidente de la Asamblea Nacional intercambió con integrantes de organizaciones de solidaridad con Cuba y cubanos residentes en esa nación africana, adonde llegó este domingo.

La delegación cubana en Angola está integrada por los héroes de la República de Cuba general de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y el general de División Ramón Pardo Guerra; Luis Alberto Amorós, director de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores; Alberto Núñez Betancourt, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, entre otros funcionarios.