Destacan profesionalismo de rescatistas cubanos en Venezuela (+post)

Los miembros de la brigada de 37 rescatistas y tres canes de Cuba que apoyaron las labores de búsqueda y rescate después de los intensos sismos en la nación sudamericana recibieron el viernes la condecoración “Héroes de Venezuela”

La brigada cubana de rescatistas ha demostrado profesionalismo y humanismo en las zonas afectadas por los sismos en Venezuela. (Foto: PL)

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, destacó hoy el profesionalismo de los rescatistas de la isla en zonas afectadas por los recientes sismos en Venezuela.

La brigada cubana de rescatistas ha demostrado profesionalismo y humanismo en las zonas afectadas por los sismos en #Venezuela, cuyo Gobierno le otorgó la medalla «Héroes y Heroínas de Venezuela» en reconocimiento a su entrega y valentía, escribió Morales en la red social X.

El alto dirigente cubano añadió que esos jóvenes rostros reflejan el espíritu solidario de la cooperación cubana, que siempre está presente donde se necesite.

“Un merecido homenaje a su sacrificio y amor al prójimo”, afirmó.

Los miembros de la brigada de 37 rescatistas y tres canes de Cuba que apoyaron las labores de búsqueda y rescate después de los intensos sismos en la nación sudamericana recibieron el viernes la condecoración “Héroes de Venezuela”.

Estos jóvenes rostros reflejan el espíritu solidario de la cooperación cubana, que siempre está presente donde se necesite, reafirmando que #CubaPorLaVida y #CubaCoopera. Un merecido homenaje a su sacrificio y amor al prójimo. pic.twitter.com/TKGmLX4n1I — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) July 4, 2026

Junto a otros seis países -Costa Rica, Panamá, El Salvador, México, Türkiye y Vietnam-, la presidenta encargada Delcy Rodríguez entregó la medalla al teniente coronel Rubén Pupo, jefe de la misión, quien la recibió en representación de sus connacionales.

La distinción la recibieron también de manos de la mandataria Choco, Evan y Tito, los tres perros expertos en búsqueda y rescate que acompañaron a los especialistas cubanos, quienes llegaron a Venezuela en dos partes ante el llamado del Ejecutivo bolivariano.

Además, la jefa de Estado encargada entregó al embajador de La Habana en Caracas, Jorge Mayo, una carta de agradecimiento al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a su Gobierno por la contribución solidaria y humanitaria ante el considerado “mayor desastre natural” en la historia de Venezuela.