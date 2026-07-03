Doble terremoto en Venezuela: Sentí mucho miedo (+fotos y video)

La licenciada en Enfermería espirituana Zulema Salvador Rodríguez narra los momentos de angustia que vivió durante los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio

La enfermera fomentense atiende, junto al personal venezolano, a las personas damnificadas en centros de aislamiento.

«Pensé mucho en mi familia, creí que no los vería más. Sentí mucho miedo», cuenta la enfermera espirituana Zulema Salvador Rodríguez, quien integra desde hace tres años la brigada médica cubana que brinda servicios en Venezuela, mientras evoca los aciagos momentos que protagonizó el pasado 24 de junio.

Junto a otros profesionales de la isla, se desempeña en el CDI Pinto Salinas 1, Doctor Gabriel Chacón Durañones, en el Estado Distrito Capital.

Y fue precisamente en Caracas donde vivió con intensidad el impacto de los terremotos que sacudieron al país sudamericano, una experiencia que marcó su misión internacionalista y también puso a prueba su vocación.

Luego de los sucesos, se reunió con el resto de los colaboradores cubanos que se encontraban en el centro de salud. «Cuando vimos que estábamos bien, fue un alivio», agrega.

A pesar de la devastación y la tristeza que dejaron los sismos, la enfermera fomentense mantiene firme su compromiso. En estos momentos, junto al personal de salud venezolano, atiende a las personas damnificadas en centros de aislamiento. «Estamos dando lo mejor de nosotros. Estaremos junto a este pueblo hermano hasta que nos necesite», sentencia Zulema, quien concluye con un mensaje de aliento para los suyos: «Aquí seguimos, y bueno, todos estamos bien».