Detienen en Yaguajay camión pipa dedicado al tráfico ilegal de combustible (+fotos)

Este combustible procedía del primer proceso de refinamiento de los pozos de petróleo de la Faja, Pina, en Ciego de Ávila

El camión pipa trasladaba alrededor de 6 000 litros de combustible . (Fotos: Cortesía del Minint)

Fuerzas del Ministerio del Interior en Yaguajay detuvieron un camión encargado de la limpieza de fosas cargado con 6 000 litros de fuel oil. El suceso circuló como rumor en Facebook y otras redes, por lo que Escambray decidió indagar con el teniente coronel Duvier Cabrales Pérez, jefe del Ministerio del Interior en Yaguajay. El oficial puntualizó que el hecho fue detectado en la frontera entre los municipios de Chambas y Yaguajay, específicamente en Calienes. «Ya habíamos presumido por información que se habían realizado dos viajes anteriores con conducta sospechosa, pues se trataba de una pipa destinada a la limpieza de fosas”.

¿Qué cantidad de litros de combustible trasladaba?

“Este camión pipa trasladaba alrededor de 6 000 litros de combustible. Lo confirmamos ya una vez estando aquí en la estación y en coordinación con el representante de Cupet en el municipio”.

¿De dónde procedía ese combustible?

“Aunque el proceso investigativo está en curso, este combustible procedía del primer proceso de refinamiento de los pozos de petróleo de la Faja, Pina, en Ciego de Ávila”.

¿Qué delito constituye este hecho?

“Inicialmente se radicó un delito de receptación, en coordinación con la provincia de Ciego de Ávila, donde se encuentra en estos momentos la segunda parte del proceso investigativo. También se puede procesar otro tipo de delitos, como malversación o, incluso, robo con fuerza. En estos momentos se trabaja en esas dos direcciones, a partir de que es, específicamente, de un pozo de petróleo, que no es un combustible que comúnmente se traslada”.

Aparte del chofer, ¿existen más personas implicadas?

“Inicialmente, hay tres personas implicadas y una entidad estatal, que es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villa Clara; dos choferes, que presumiblemente no pertenecen a la entidad, o sea, estaban empleando un medio de transporte estatal en manos de particulares. El encartado principal mostró documentación que avala su labor como trabajador por cuenta propia dedicado a la fundición, confección y elaboración de persianas, puertas y otro tipo de implementos de aluminio. Supuestamente, este combustible lo había adquirido para emplearlo en ese tipo de actividad”.

¿Qué lecturas o qué mensajes deja este tipo de hechos en la coyuntura actual que vive el país?

“Estamos hablando de combustible y, evidentemente, eso salió del sector estatal, donde quedan en evidencia las fisuras en el control interno, la protección a los recursos, el control de los mismos y su destino final. Detrás de eso, evidentemente está la mano de una cadena de incumplimientos que derivó en un suceso de esta magnitud”.

Otras interrogantes sobre este hecho delictivo se esclarecerán en el transcurso del proceso investigativo, que está en marcha, confirmó el teniente coronel.