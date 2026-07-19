Día de los Niños en Cuba: “Nuestro mayor tesoro” (+fotos)

Los más pequeños de casa son, como dijera José Martí, los que saben querer y la esperanza del mundo. Y esa esperanza merece un presente a la altura de su futuro

Diversas actividades se desarrollarán en barrios y comunidades espirituanas para celebrar el Día de los Niños. (Fotos: Facebook)

El tercer domingo de julio Cuba celebra el Día de los Niños, una fecha que desde 1973 ocupa un lugar especial en el calendario insular. Fue el 6 de julio de ese año, durante un encuentro del Comandante en Jefe Fidel Castro con pioneros de todo el país en el campamento de exploradores Volodia, cuando surgió la iniciativa de dedicar esta jornada a la infancia cubana.

Más de medio siglo después, la efeméride no solo convoca a la fiesta y la recreación, sino que invita a una reflexión profunda sobre los derechos de los niños y los retos que enfrenta su bienestar en el contexto actual.

Cuba ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y, en un proceso de actualización normativa sin precedentes, aprobó en 2025 el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes (Ley 178/2025), que entró en vigor en enero de 2026.

Esta norma, construida con la participación activa de niñas, niños y adolescentes —cuyas opiniones derivaron en 29 ajustes sustantivos al texto final—, reconoce a la infancia como sujeto pleno de derechos y refuerza la protección frente a todas las formas de violencia.

Sin embargo, los desafíos persisten. Las difíciles condiciones económicas que marcan la vida en la isla impactan directamente en el bienestar infantil, pues los niños cubanos no siempre cuentan con las garantías necesarias en materia de alimentación balanceada y los prolongados apagones dificultan el normal desarrollo de las actividades en la escuela y en el seno del hogar.

En este Día de los Niños, las sonrisas y la alegría inundan los espacios de Sancti Spíritus y de toda Cuba; pero la fecha debe recordarnos que garantizar el bienestar de la infancia exige algo más que un día de fiesta: reclama el cumplimiento pleno de sus derechos, la inversión en su desarrollo y la voluntad colectiva de hacer de cada día una oportunidad para proteger a quienes son, como afirmara el presidente Miguel Díaz-Canel, “nuestro mayor tesoro”.