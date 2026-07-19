CIMEX Sancti Spíritus licita 12 locales para arrendamiento

La convocatoria, que estará vigente hasta el 23 de julio, incluye inmuebles en varios municipios de la provincia y está dirigida a empresas estatales, trabajadores por cuenta propia y mipymes

Cimex Sancti Spíritus garantiza la transparencia del proceso de licitación.

A tono con las transformaciones que por estos días tienen lugar en el escenario económico del país, la Sucursal CIMEX Sancti Spíritus ha abierto un proceso de licitación para el arrendamiento de 12 de sus establecimientos comerciales, de acuerdo con la información publicada en los canales oficiales de la entidad.

La convocatoria, que vence el próximo 23 de julio, ofrece una oportunidad para que empresas estatales, trabajadores por cuenta propia (TCP) y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) accedan a la gestión de estos espacios.

Los inmuebles disponibles abarcan desde puntos de venta (PDV) y cafeterías hasta almacenes, distribuidos en varios municipios de Sancti Spíritus. Por el interés que ha generado este proceso, Escambray reproduce el listado íntegramente:

PDV El Parque: Arroyo Blanco, Calle Independencia 12 A e/ Isidoro Piñeiro y Prolongación Primitivo Sánchez, Jatibonico.

PDV Jatibonico 2: Calle Maceo No 55 e/ Céspedes y Juan Blas Hernández, Jatibonico.

Tienda Cafetería Taguasco: Calle Abel Santamaría S/N, e/ Camilo Cienfuegos y Leonel Barrios, Taguasco.

PDV El Central: Calle 1era No.13, Batey El Central Ramón Ponciano, Fomento.

PDV El Turquino: Calle A S/N, El Pedrero, Fomento.

PDV Almiquí: Honorato No. 60, e/ Máximo Gómez y Quintín Banderas, Sancti Spíritus.

PDV Coppelia: Calle Flores S/N e/ Raimundo y Tello Sánchez, Sancti Spíritus.

PDV Guasimal: Calle Jesús Irastosa No. 34, Guasimal, Sancti Spíritus.

Almacén Central: Calle Bartolomés Masó No. 62, entre Isabel María de Valdivia y Comandante Fajardo, Sancti Spíritus.

PDV Guayos: Calle Martí No. 53 entre 21 de octubre y María Jiménez, Cabaiguán.

PDV Meneses: Calle José M Gónzález No 56, Meneses, Yaguajay.

PDV Mayajigua: Avenida Antonio Guiteras No 20, Mayajigua, Yaguajay.

Los interesados en optar por alguno de estos locales deberán presentar sus ofertas en un sobre sellado, con la información requerida, que incluye fotocopia del carné de identidad y los documentos que acrediten la condición de empresa estatal, TCP o mipyme; el nombre del proyecto y su presupuesto; una descripción detallada de las actividades que se pretenden realizar; el interés de utilizar carteles u otras formas de publicidad, servicios artísticos y uso de música grabada o audiovisual; y, en caso de que se vaya a ejecutar una reparación capital o inversión que genere transformaciones en el establecimiento, un proyecto de obra avalado por la empresa propietaria del inmueble.

La entrega de la documentación se realizará en el Departamento Comercial de la Sucursal CIMEX Sancti Spíritus, ubicada en Avenida de los Mártires, esquina Circunvalación, Olivos I.

De acuerdo con la comunicación de CIMEX, los especialistas a cargo del proceso informarán oportunamente a los participantes sobre el lugar, fecha y hora en que se realizará la apertura de los sobres sellados contentivos de las ofertas, la cual se llevará a cabo ante notario, con lo cual se garantiza la transparencia del proceso.

La licitación es un mecanismo reglado mediante el cual una entidad, generalmente pública, da a conocer una necesidad y convoca a potenciales interesados para que presenten propuestas en un marco de competencia, con el fin de seleccionar la oferta más conveniente.

En el caso cubano, este procedimiento ha tenido una aplicación escasa y reciente, por lo que constituye un instrumento novedoso en el entramado económico del país. Su implementación se ha formalizado a través de normativas como la Resolución 40/2022 del Ministerio de Comercio Interior, que establece el procedimiento para la licitación del arrendamiento de establecimientos estatales a actores económicos no estatales.

Este proceso se rige por principios de transparencia, igualdad, publicidad y concurrencia, y su aplicación, aunque en crecimiento, aún es limitada, y se concentra principalmente en el arrendamiento de locales comerciales y espacios públicos.