Dialoga Díaz-Canel con representante de ONU para la reducción de riesgos

El presidente cubano calificó de importante la visita en las condiciones actuales del país y denunció el efecto negativo del bloqueo en la capacidad de la isla para la reducción de riesgos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este miércoles al representante especial del Secretario General de la ONU y jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), Kamal Kishore.

El mandatario agradeció el apoyo de esa entidad a la nación caribeña, al tiempo que reconoció la contribución de Kishore para que los países avancen en la materia y su voluntad de generalizar las mejores experiencias a nivel mundial.

​ Díaz-Canel calificó de importante la visita en las condiciones actuales del país, que sufre el recrudecimiento del bloqueo y del cerco energético impuestos por Estados Unidos, de acuerdo con una nota publicada en el sitio web de la Presidencia.

​ El jefe de Estado denunció que dicha política criminal afecta la capacidad de la isla para la reducción de riesgos. ​

«Su visita en un momento tan difícil la vemos también como un apoyo y una comprensión de la situación», señaló el presidente, quien ratificó el compromiso de Cuba con el mandato de la UNDRR y con el Marco de Sendai.

​ Puntualizó que ambos mecanismos desempeñan un papel relevante ante los efectos del cambio climático, y reiteró la disposición de compartir la modesta experiencia cubana en este ámbito.

​ Asimismo, argumentó que la isla es ejemplo de cómo la voluntad política permite lograr avances e impactar en la recuperación, aun en condiciones de severa limitación de recursos materiales.

​ Subrayó que, en la actual temporada ciclónica, se han adoptado las medidas de alerta temprana y de protección a la población y recursos con la misma rigurosidad de periodos habituales. ​

Mencionó además la actualización del marco institucional y normativo, el desarrollo de los sistemas de alerta temprana y la incorporación de la ciencia y la innovación en la gestión de riesgos. ​

Por su parte, Kishore aseguró que su presencia constituye un gesto de solidaridad con el pueblo cubano, pues su Oficina es consciente de los efectos del bloqueo estadounidense y las dificultades que genera.

​ «Las Naciones Unidas están codo a codo con Cuba en este momento tan difícil, y desde la UNDRR vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar al pueblo», sostuvo.

​ Kishore manifestó su impresión por los avances del país en la protección comunitaria y los sistemas de alerta temprana, los cuales calificó como un referente internacional.