Dialoga Díaz-Canel con representante de ONU para la reducción de riesgos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este miércoles al representante especial del Secretario General de la ONU y jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), Kamal Kishore.
El mandatario agradeció el apoyo de esa entidad a la nación caribeña, al tiempo que reconoció la contribución de Kishore para que los países avancen en la materia y su voluntad de generalizar las mejores experiencias a nivel mundial.
Díaz-Canel calificó de importante la visita en las condiciones actuales del país, que sufre el recrudecimiento del bloqueo y del cerco energético impuestos por Estados Unidos, de acuerdo con una nota publicada en el sitio web de la Presidencia.
El jefe de Estado denunció que dicha política criminal afecta la capacidad de la isla para la reducción de riesgos.
«Su visita en un momento tan difícil la vemos también como un apoyo y una comprensión de la situación», señaló el presidente, quien ratificó el compromiso de Cuba con el mandato de la UNDRR y con el Marco de Sendai.
Puntualizó que ambos mecanismos desempeñan un papel relevante ante los efectos del cambio climático, y reiteró la disposición de compartir la modesta experiencia cubana en este ámbito.
Asimismo, argumentó que la isla es ejemplo de cómo la voluntad política permite lograr avances e impactar en la recuperación, aun en condiciones de severa limitación de recursos materiales.
Subrayó que, en la actual temporada ciclónica, se han adoptado las medidas de alerta temprana y de protección a la población y recursos con la misma rigurosidad de periodos habituales.
Mencionó además la actualización del marco institucional y normativo, el desarrollo de los sistemas de alerta temprana y la incorporación de la ciencia y la innovación en la gestión de riesgos.
Por su parte, Kishore aseguró que su presencia constituye un gesto de solidaridad con el pueblo cubano, pues su Oficina es consciente de los efectos del bloqueo estadounidense y las dificultades que genera.
«Las Naciones Unidas están codo a codo con Cuba en este momento tan difícil, y desde la UNDRR vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar al pueblo», sostuvo.
Kishore manifestó su impresión por los avances del país en la protección comunitaria y los sistemas de alerta temprana, los cuales calificó como un referente internacional.
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